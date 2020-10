Des Québécois partenaires de la NASA

Des entrepreneurs québécois ont imposé leur savoir-faire dans l’espace au point où la NASA ne peut plus se passer de leur génie pour percer les mystères de l’univers.

« On a dû faire nos preuves. On a travaillé avec Facebook, qui a financé notre premier documentaire, qui nous a permis d’œuvrer de manière très proche avec la NASA », explique Stéphane Rituit, cofondateur et producteur de Felix & Paul Studios.

Fondée en 2013, la jeune entreprise de 65 employés située dans le Vieux-Montréal a pu décoller rapidement avec l’appui de la mécène québécoise Phoebe Greenberg et d’investisseurs institutionnels québécois.

« On a été chanceux d’avoir Phoebe Greenberg, à la tête du Centre Phi, qui a cru très tôt en nous en 2014. Par la suite se sont joints la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ), le fonds ontarien OMERS Ventures et Comcast Ventures aux États-Unis », a souligné Stéphane Rituit à l’émission Mêlez-vous de vos affaires à QUB radio.

Au total, Investissement Québec (IQ) a investi 1,77 million de dollars dans le studio montréalais. De son côté, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) détient toujours entre 10 et 30 millions $ dans la firme.

Amis des astronautes

L’aventure de Felix & Paul Studios, qui a commencé avec un clip de Patrick Watson, n’aura eu besoin que de quelques années pour pointer vers le ciel.

Il y a deux ans, Felix & Paul Studios a conclu un partenariat avec TIME pour envoyer sa caméra dans l’espace. Tout s’est ensuite déroulé à la vitesse de la lumière.

« Ça a été une accélération. On n’a eu que quelques mois pour fabriquer une caméra et la faire certifier pour qu’elle puisse voler dans l’espace dans des vols habités. Ce n’était pas une mince affaire », raconte Stéphane Rituit.

Aujourd’hui, sa PME est la seule compagnie média au monde à avoir le statut de partenaire de la Station spatiale internationale (SSI).

« David Saint-Jacques a amené deux de nos caméras, qui filment depuis 2019. On vient d’envoyer une nouvelle, cette semaine, à la SSI conçue pour filmer l’extérieur de la station au bout du bras canadien », explique-t-il.

Dômes, cinémas, gros écrans, petits écrans, cellulaires... les images prises en réalité virtuelle produiront des documents servant à justifier les sommes astronomiques investies par les groupes publics et privés.

Pour Felix & Paul Studios, c’est une occasion en or de créer une expérience de divertissement, tout en peaufinant sa technologie. Dans l’espace, les contraintes de la gravité ont forcé la firme à innover comme jamais.

Quand on demande à Stéphane Rituit comment son studio a réussi à jongler dans l’univers ultrasecret de la NASA, il répond qu’il a l’expérience en la matière.

« On a fait une bonne pratique en filmant la Maison-Blanche, sous Obama, lance-t-il en riant. Le contrôle de sécurité a été un gros test. Après, je crois que l’on a réussi grâce à la qualité des œuvres », partage-t-il.

Destination Lune

À quelque 150 kilomètres de là, à Sherbrooke, Jean de Lafontaine, fondateur et PDG de NGC Aérospatiale, est un entrepreneur habitué au secteur de l’espace.

« On travaille avec l’Agence spatiale européenne (ASE) et l’agence spatiale russe Roscomos pour faire une mission au pôle Sud de la Lune. On va participer au sous-système qui gère l’alunissage », explique-t-il.

Grâce à son logiciel qui détecte les roches, les crevasses et les pentes trop abruptes, NGC Aérospatiale arrive à créer, en une fraction de seconde, une carte 3D de la surface de la Lune.

« Des traces d’eau ont été découvertes près de cratères, qui ne voient jamais le soleil, donc, en théorie, il pourrait y avoir de l’eau sous forme glacée. Si on veut coloniser la Lune ou avoir une station, ça prend de l’eau », dit-il.

Sa PME est aussi bien positionnée pour gagner l’un des concours de l’Agence spatiale canadienne (APC), grâce à un outil ressemblant à un GPS conçu pour la surface lunaire.

« Si on veut alunir très précisément, il faut trouver une façon de le faire très précisément. On a développé une technologie grâce à laquelle on reconnaît les cratères de la Lune pour s’orienter de façon autonome, sans être humain », poursuit celui qui vend ses licences aux gros joueurs mondiaux en conservant sa propriété intellectuelle, ici, au Québec.

Felix & Paul Studios

Siège social : Montréal

Montréal Bureau : Los Angeles

Los Angeles Fondation : 2013

2013 Employés : 60

60 Projets : Jurassic World, Cirque du Soleil, NASA et SpaceX, Barack Obama et Michelle Obama, Bill Clinton, Eminem, Drake, Bill Murray

Source : Felix & Paul Studios

«L’avantage du spatial, c’est que c’est extrêmement sexy»

Contrairement à l’industrie aérospatiale traditionnelle, qui doit planer sous les nuages de mauvaises nouvelles, l’exploration spatiale n’a jamais autant eu le vent dans les voiles.

« L’avantage du spatial, c’est que c’est extrêmement sexy pour le public. Ça attire l’émerveillement quand on pense aux missions qui vont vers d’autres planètes ou des galaxies lointaines », lance Erick Dupuis, directeur développement de l’exploration spatiale à l’Agence spatiale canadienne (ASC).

Pour le Québécois diplômé d’un doctorat en robotique de l’Université McGill et d’une maîtrise du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le constat est clair : l’industrie spatiale est plus attirante que jamais.

Ces dernières années, tant les étudiants que le public n’ont jamais détourné le regard quand de nouveaux projets spatiaux leur étaient présentés.

20 millions $

Chaque année, l’ASC investit plus de 20 M$ via son Programme de développement des technologies spatiales, dont la moitié de l’enveloppe va aux entreprises québécoises.

« Dans le dernier appel d’offres, sur les 15 entreprises québécoises qui ont reçu du financement, une dizaine étaient des petites start-up de moins de 25 employés », poursuit Erick Dupuis avec fierté.

ABB (Québec), NGC (Sherbrooke), MDA (Montréal), GHGsat (Montréal), Nüvü (Montréal), Xiphos (Montréal)... les entreprises d’ici ne cessent d’innover en développant une expertise pointue de plus en plus recherchée.

« Il n’y a pas de formule magique, poursuit M. Dupuis. On est bon parce que l’on se concentre sur des spécialités. Ça ne sert à rien d’essayer d’être bon dans tout », analyse-t-il.

Champions québécois

Selon lui, le Québec réussit à tirer son épingle du jeu dans les activités en basse orbite terrestre, comme les satellites de télécommunications et de télédétections.

De son côté, Suzanne Benoît, PDG d’Aéro Montréal, est sur le point de lancer un regroupement d’acteurs clés avec l’ASC pour poursuivre sur cette lancée. « Le Québec dispose des capacités industrielles, technologiques, et de la main-d’œuvre qualifiée nécessaires pour continuer de repousser les limites de l’exploration spatiale. Indissociable de notre volonté d’évoluer vers une industrie plus verte, le domaine spatial est aussi un catalyseur clé de croissance économique en période de relance. Il mérite toute notre attention », a-t-elle conclu.