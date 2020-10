POITRAS, Gilles



Est décédé entouré de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 2 octobre 2020, à l'âge de 62 ans et 10 mois, M. Gilles Poitras, époux de Mme Hélène Simard, demeurant à Chicoutimi Nord.Résidence funéraireLes heures d'accueil sont:de 10 h à 16 h,Il était le fils de feu M. Réal Poitras et de feu Mme Madeleine Simard. Il était le gendre de feu M. Normand Simard et de feu Mme Madeleine Simard. Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Hélène Simard; ses enfants: feu Frédéric Poitras et Anne-Julie Poitras (Martin Tremblay); ses petits-enfants: Frédéric et Jacob. Il était le frère de: feu Clermont Poitras (Johanne Lalancette), Josée (Alain Gagné), Louise et Denise (Patrick Théorêt). Il était le beau-frère de: Johanne Simard (François Tisdel), Lise Riverin (André) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, parents et amis. La famille remercie le personnel du département d'hémato-oncologie ainsi que le personnel des soins palliatifs du CLSC de Chicoutimi-Nord pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Société canadienne du cancer sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Poitras et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.com