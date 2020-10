CÔTÉ, Claude J.



À la Maison Beauport, le 14 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé sereinement avec l'aide médicale à mourir, monsieur Claude J. Côté, époux de feu Suzanne Godbout, fils de feu Jean-Charles Côté et de feu Juliette Wermenlinger. Il était natif de Sherbrooke et demeurait à Québec depuis plusieurs années.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Christine (Christian Rouleau), Robert (Andréanne Dufour) et Claire (Guy Fortin); ses petits-enfants : Jean-Christophe et Thomas Marceau-Côté, Jean-François Côté, Geneviève, Louis-Philippe et Gabriel De Blois; ses arrière-petits-enfants : Pierre, Paul, Sophie et Alice; ses frères et sœurs: feu Gaétan J, feu Léonce, feu Yvan, feu Laurèce, feu Jean-Marie, feu Éliane, Lucille, Pierrette et feu Denis; ses belles-sœurs de la famille Godbout : feu Réjeanne, Gertrude, feu Marielle et feu Huguette ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le Dr Pierre Viens pour son écoute attentive et son humanisme, et d'avoir répondu au souhait de Claude, ainsi que la Dre Diane L'Espérance. Elle remercie également le Dr Georges L'Espérance de l'Association Québécoise pour le Droit de Mourir dans la Dignité (AQDMD) pour son aide, ainsi que La Maison Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent de traduire par un don à La Société de Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal, QC H2L 0B6 ou à l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, Boîte postale 85029, Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 5W1.