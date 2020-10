«Faites-vous vacciner», conseille un médecin

Un médecin invite les Québécois à faire leur part afin d’éviter une crise de l’influenza en pleine pandémie. «Faites-vous vacciner», conseille le Dr Gilbert Boucher.

«Plus que jamais avec la vague de COVID qui s’en vient, il faut optimiser l’utilisation de nos lits. Il est vraiment important que l’on n’ait pas à gérer deux crises en même temps soit l’influenza et le coronavirus», soutient le Dr Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

Le médecin se réfère à l’Australie où une campagne massive de vaccination a porté ses fruits. «Les Australiens ont bien répondu, plus qu’à l’habitude et leur crise de la grippe a été moindre. On espère que ça sera comme ça au Canada et au Québec», espère-t-il.

«Le gouvernement a commandé plus de vaccins qu’à l’habitude et élargi ceux à qui on l’offrira gratuitement. C’est bien parti, les gens nous demandent déjà quand ils peuvent prendre leur rendez-vous», fait savoir Gilbert Boucher. Pour les CLSC, les rendez-vous commencent le 1er novembre.

Le Dr Boucher demande même aux gens qui ne se font pas vacciner habituellement de le faire cette année, même à ceux qui sont réticents à le faire.

«Je me fais vacciner depuis 25 ans. Pas parce que je suis plus à risque, mais pour la population, pour les autres. C’est une petite aiguille, ça fait mal durant 24 heures au maximum. C’est une bonne façon d’aider la population et notre système de santé», fait valoir le médecin.

Les cas de COVID sont à la hausse depuis plusieurs jours et la grippe pourrait frapper dès le début décembre.

«Avec les dernières prédictions qui sont sorties concernant la COVID, on commence à avoir peur à devoir utiliser tous nos lits. Si en plus, on est obligé d’avoir des hospitalisations pour l’influenza. La population doit faire sa part et se faire vacciner», répète Gilbert Boucher.