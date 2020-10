Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Atelier Avant-Garde, du Chemin Sainte-Foy à Québec, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 5 octobre), dans la catégorie « Femmes en construction » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec.

Cette reconnaissance a été remise dans le contexte de la première présentation des « Galons », un nouvel événement 100 % virtuel ayant pour objectif de mettre en valeur chaque semaine, dans plusieurs catégories, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Pas moins de 15 femmes font partie de l’équipe d’Atelier Avant-Garde, fondée il y a 40 ans et spécialisée en projets haut de gamme (rénovations et constructions neuves), soit plus de la moitié des architectes, designers, estimateurs, gestionnaires de chantiers et menuisiers en poste. Parmi ces 15 femmes, le tiers occupe des métiers non traditionnels. Sur la photo, Judy-Ann Ross, responsable du développement chez Atelier Avant-Garde.

Pour Deuil-Jeunesse

Photo courtoisie

JAK’S, prêt-à-oser, qui offre des sacs à main Jak’s dans des centaines de points de vente à travers le Canada, est sensible depuis plusieurs années à la cause de Deuil-Jeunesse. Récemment, JAK’S a remis un don de 1 500 $ amassés par la vente de sa pochette de marche au logo de Deuil-Jeunesse. Sur la photo, à l’avant-plan, les sœurs Karine et Sophie Dionne de Québec, propriétaires de JAK’S, et, à l’arrière, Dominique Doré, travailleuse sociale et responsable des communications de Deuil-Jeunesse.

Distribution d’EPI

Photo courtoisie

Le CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap), en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, a poursuivi récemment sa distribution d’équipement de protection individuelle (ÉPI) aux personnes atteintes d’une incapacité physique sur le territoire de la Capitale-Nationale. Ce service de soutien communautaire pour contrer les risques de propagation de la COVID-19 est offert grâce à l’aide financière de la Croix-Rouge canadienne et une équipe de bénévoles dûment dévoués. Sur la photo, le président du CAPVISH, Raynald Pelletier, est en compagnie de Chantal Vachon usager de BRAD (banque de référence d’aide à domicile).

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Lemire (photo), humoriste québécois, 65 ans... Dale Earnhardt Jr., pilote automobile américain évoluant en NASCAR depuis 1996, et considéré comme le pilote le plus populaire aux États-Unis, 46 ans... Brett Favre, ancien quart-arrière de la NFL avec Atlanta, Green Bay, Ny Jets et Minnesota, 51 ans... David Lee Roth, chanteur, soliste de Van Halen de 1974 à 1985, 66 ans... Peter Mahovlich, avec le Canadien de Montréal de 1970 à 1977, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 octobre 2010. Jean-Paul Sarault (photo) 80 ans, vétéran journaliste sportif membre du Temple de la Renommée du baseball québécois... 2017. Jacqueline Jefford, 88 ans, actrice française... 2015. Richard Heck, 84 ans, chimiste américain, prix Nobel de Chimie (2010)... 2014. Valeri Karpov, 43 ans, hockeyeur sur glace russe... 2013. Scott Carpenter, 88 ans, astronaute américain... 2013. Daniel Duval, 68 ans, comédien, réalisateur et scénariste français... 2011. Gérald Grenier, 66 ans, membre du CA du club Rouge et Or Golf... 2004. Christopher Reeve (photo), 52 ans, acteur américain (Superman)... 1994. Robert Rivest, 64 ans, commentateur et journaliste sportif... 1985. Yul Brynner, 70 ans, acteur d’origine russe... 1985. Orson Welles, 70 ans, véritable légende du cinéma.