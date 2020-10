Il faut sauver le soldat Arruda

Il a été la révélation du printemps dernier. Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, est devenu la coqueluche des médias.

La population, inquiète devant un virus inconnu et mortel, a adopté ce docteur au tempérament bouillant. Son talent pour théâtraliser ses propos avec des gestes devenus viraux, comme ses deux mains aplatissant la COVID-19, a fait fureur.

Le premier ministre Legault a été séduit par son directeur de santé publique. Mais après quelques semaines, mine de rien, le Dr Arruda, un scientifique, ne l’oublions pas, est devenu, comment dire, prisonnier de son personnage. Cela a affaibli progressivement la force de ses interventions médicales.

Polémique

Par exemple, il est devenu un adversaire acharné du masque. Sa volonté de nous en convaincre altérait son devoir de réserve en tant que scientifique, car il a glissé doucement vers la polémique. D’ailleurs, pendant l’angélus télévisé de midi suivi par plus d’un million de citoyens obéissants et confinés chez eux, les questions des journalistes étaient davantage dirigées vers le docteur que vers le premier ministre. D’ailleurs, dans le cas contraire, le Dr Arruda semblait se demander ce qu’il faisait là.

La notoriété fait tourner la tête. Surtout lorsque la personne ne l’a pas choisie. On ne devient pas médecin pour avoir des fans, comme c’est le cas pour les vedettes du showbiz. Le Dr Arruda a été emporté par une vague non pas pandémique, mais médiatique.

C’était sans doute une erreur de la part du premier ministre de se faire accompagner systématiquement par le bon docteur lors des points de presse.

On a pu ainsi assister à des échanges quelque peu tendus entre eux. Sans doute François Legault a-t-il été secoué, comme tous les Québécois, par une situation inimaginable, sauf pour des épidémiologistes, qui y consacrent leur vie. À l’évidence, monsieur Legault avait besoin d’Horacio Arruda à ses côtés.

Déstabilisé

La deuxième vague révèle un directeur de santé publique irritable, nerveux, qui peine parfois à transmettre clairement son message. « Au début, c’était facile de confiner les gens, car ils écoutaient », a-t-il déclaré jeudi aux journalistes, selon Le Devoir. Mais le Dr Arruda ne peut s’empêcher de parler des courriels injurieux qu’il reçoit en plus des menaces de mort.

Le directeur semble perturbé actuellement alors qu’il devrait être rassurant et en distance personnelle des informations qu’il transmet. Or, il insiste pour préciser qu’en cas de divergence entre lui et le gouvernement, il n’hésiterait pas à partir. Cela inquiète les gens. « Je peux vous dire que le jour où il sentira que c’est de la bullshit, le directeur Arruda, il ne sera plus là. Parce que le Dr Arruda, il n’a pas sa crédibilité à perdre », a-t-il lancé devant la presse. Lorsqu’on parle de soi à la troisième personne, on a un problème, non ?

Le Québec doit beaucoup au Dr Arruda. Il a été un conseiller précieux pour monsieur Legault. Mais celui-ci devrait lui suggérer de se retirer momentanément. La situation actuelle est si inquiétante, elle déstabilise tant de citoyens que François Legault, lui-même exténué, a besoin d’être conseillé par des scientifiques à la tête froide. Le Dr Arruda ne peut pas être au cœur de la tourmente actuelle. On se doit de le protéger.