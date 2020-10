J’embarque : un mot-clic pour motiver les jeunes à respecter les consignes

Une jeune femme qui a décidé de publier un vidéo sur Instagram pour inviter les jeunes à respecter les consignes sanitaires a rencontré un certain succès : mise en ligne la semaine dernière, la vidéo avait été vue plus de 40 000 fois en date de samedi.

Avec le mot-clic #28jembarque, Annabella Carbonneau espère rejoindre les jeunes qui ne regardent pas les points de presse du premier ministre Legault.

Puisque les rassemblements entre amis au parc et partout ailleurs sont interdits en raison de la COVID-19, elle s’est dit que la meilleure façon d’attirer l’attention des jeunes sur l'importance de respecter les règles sanitaires était à travers les réseaux sociaux.

«Ce qui passe à LCN, puis les communiqués de monsieur Legault, c'est sûr que le message est important, sauf que si on ne le regarde pas, on manque les messages. Puis c'est comme ça que je voulais passer mon message : par les réseaux sociaux, sur Instagram, a raconté la jeune femme.

«J'ai tout fait et je me suis dit ça marche ou ça ne marche pas. Finalement, mes amis, mes proches m'ont soutenue là-dedans. Tout le monde a partagé la vidéo sur Instagram, puis j'ai essayé de virer ça dans la situation que, si tu fais les 28 jours [de respect des mesures], c’est plus cool que si tu ne le fais pas», a ajouté Annabella Carbonneau.

«J'ai essayé de montrer ça d'une façon plus positive, plus le fun. Je me dis, crime, si tu vois dans ton ami dans le vidéo, si tu te dis, exemple, lui il fait le confinement, ça va peut-être te motiver toi aussi. Parce qu'au final, c'est notre futur qui va être affecté, puis c'est maintenant qu'on peut changer les choses.»

La vidéo mise en ligne sur Instagram il y a une semaine a reçu 82 commentaires en date de samedi.