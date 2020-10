Justin Trudeau s’entretient avec Donald Trump

Le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu au téléphone avec Donald Trump samedi matin pour aborder les questions relatives à la pandémie, notamment.

• À lire aussi: Ottawa annonce une série de mesures pour les entreprises

• À lire aussi: États-Unis: Trudeau craint des «perturbations» en cas de résultat serré

Le bureau du premier ministre a indiqué que Justin Trudeau avait remercié son homologue américain pour son soutien dans l’affaire des deux Canadiens détenus en Chine depuis décembre 2018.

Michael Kovrig et Michael Spavor ont été jetés en prison après l’arrestation à Vancouver, en Colombie-Britannique, d’une dirigeante de l’entreprise chinoise Huawai, Meng Wanzhou.

Les autorités canadiennes avaient procédé à son arrestation à la demande des États-Unis, qui accusent la cadre de Huawai de fraude.

Outre cette épineuse question diplomatique, Justin Trudeau et Donald Trump ont aussi discuté de la crise sanitaire.

Il n’a cependant pas été précisé si la question de la fermeture de la frontière a été à l’ordre du jour.

Depuis mars, il n’est plus possible, sauf rares exceptions, de voyager entre les deux pays. La réouverture a continuellement été reportée depuis. Pour l’instant, on sait que la frontière canado-américaine est fermée au moins jusqu’au 21 octobre.

Évidemment, difficile d’aborder l’actuelle pandémie, sans parler de l’état de santé du président américain, qui a contracté la COVID-19 la semaine dernière.

Le premier ministre canadien a de nouveau adressé ses meilleurs vœux à Donald Trump et à sa femme, Melania, qui a aussi attrapé le virus.

Le bureau de Justin Trudeau a aussi fait savoir par communiqué que Donald Trump s’était informé de l’état de santé de Sophie Grégoire, l’épouse de Justin Trudeau, qui a pour sa part souffert de la COVID-19 au début de la crise.