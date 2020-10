Le Brésil passe le seuil des 150 000 morts de la COVID-19

BRASILIA | Le Brésil a dépassé samedi le seuil des 150 000 morts dues à la COVID-19, au moment où la pandémie semble ralentir lentement dans le pays.

Ce géant d’Amérique latine aux 212 millions d’habitants compte au moins 150 198 morts et plus de cinq millions de personnes contaminées, selon les chiffres du ministère de la Santé, qui en font le deuxième pays le plus touché après les États-Unis.