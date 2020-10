Le fiasco des Texans de Houston

Les Texans se sont enlisés au point où ils ont déjà montré la porte à leur entraîneur-chef et directeur général Bill O’Brien. Une décision qui allait de soi, mais qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt.

O’Brien n’a pas accompli seulement de mauvaises choses aux commandes des Texans depuis son arrivée applaudie en 2014. En six ans, il a guidé son équipe vers quatre titres de division. Ce sont plutôt ses sorties expéditives en séries et ses décisions plus que douteuses en gestion de personnel qui ont eu sa peau.

Bill O’Brien l’entraîneur semblait de plus en plus contesté, mais ultimement, c’est Bill O’Brien le grand patron du personnel qui a fait piquer les Texans du nez à grands coups de gestes désespérés.

QUELQUES EXEMPLES

Des exemples? Il en existe plusieurs! À commencer par la décision de laisser aller le bloqueur Duane Brown pour finalement réaliser que la ligne offensive s’est retrouvée dans un état pitoyable.

Le DG refusait de débourser pour Brown, mais il a éventuellement dû payer une imposante rançon pour aller chercher Laremy Tunsil afin de colmater la brèche. Bien pire que les choix au repêchage payés, c’est le fait que O’Brien a acquis Tunsil sans au préalable négocier une prolongation de contrat avec lui qui a handicapé les Texans. Peinturés dans un coin, ils n’ont eu d’autres choix que de céder ensuite à ses demandes gargantuesques.

Que dire de la faible valeur obtenue en retour de Jadeveon Clowney, l’un des joueurs clés sur le front défensif? Les Texans ont tellement attendu qu’ils ont été forcés de s’en débarrasser au rabais... en acceptant de conserver une bonne partie de son salaire sous le plafond.

Le comble aura été l’échange du receveur DeAndre Hopkins, un autre joueur que les Texans ne voulaient pas payer. Refuser de consacrer autant d’argent (27 millions annuellement) à un receveur, c’est une position qui se défend. Sauf qu’encore une fois, le retour obtenu (un porteur en chute libre en David Johnson en plus d’un deuxième choix), laisse pantois.

Et Brandin Cooks pour essayer de remplacer Hopkins, c’est l’équivalent de changer sa tondeuse pour une chèvre. Mignon, mais un tantinet moins efficace...

POURQUOI MAINTENANT?

Le plus navrant, c’est que ce cher O’Brien aurait dû y goûter avant que cette dérive ne prenne forme.

En 2017, des conflits à l’interne avec le directeur général de l’époque, Rick Smith, faisaient déjà état du côté dysfonctionnel chez les Texans. Le successeur de Smith, Brian Gaine, n’aura fait que passer alors que Bill O’Brien a obtenu tout le pouvoir décisionnel au terme de la saison dernière.

Les Texans ont choisi de lui donner cette lassitude pour finalement le virer quelques mois à peine après sa promotion. C’est un non-sens, surtout qu’ils auraient eu l’opportunité d’éviter ce fiasco en allant voir ailleurs après l’humiliant revers en séries face aux Chiefs, en janvier dernier.

Le prochain pilote des Texans héritera d’une situation enviable parce qu’il disposera d’un quart-arrière de franchise en Deshaun Watson. Avec un tel joueur entre les mains, il pourrait vite opérer un virage.

À l’inverse toutefois, il devra bûcher pour transformer un alignement qui inclut des lacunes évidentes, sans choix de première ni de deuxième ronde au prochain repêchage pour se renflouer. L’ombre de Bill O’Brien risque de planer encore un moment sur cette franchise.

PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 5

JEUDI

MON CHOIX

Tampa Bay à Chicago BUCCANEERS

DIMANCHE

MES CHOIX

LA Rams à Washington (13 h) RAMS

Philadelphie à Pittsburgh (13 h) STEELERS

Arizona à NY Jets (13 h) CARDINALS

Las Vegas à Kansas City (13 h) CHIEFS

Jacksonville à Houston (13 h) TEXANS

Cincinnati à Baltimore (13 h) RAVENS

Caroline à Atlanta (13 h) FALCONS

Miami à San Francisco (16 h 5) 49ERS

NY Giants à Dallas (16 h 25) COWBOYS

Indianapolis à Cleveland (16 h 25) COLTS

Minnesota à Seattle (20 h 20) SEAHAWKS

LUNDI

Mes choix

Denver en Nouvelle-Angleterre (17 h) PATRIOTS

LA Chargers à La Nouvelle-Orléans (20 h 15) SAINTS

MARDI

Buffalo au Tennessee (19 h) BILLS

ÉQUIPES EN CONGÉ

Packers, Lions

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE 11 en 15 (73,3 %)

TOTAL CETTE SAISON 45 en 63 (71,4 %)

LES CHOIX DU JOURNAL

Rams de Los Angeles c. Équipe de Washington

HASKINS SUR LE BANC

Washington a décidé de reléguer son jeune quart-arrière Dwayne Haskins au banc, à la faveur de Kyle Allen, l’ancien réserviste des Panthers. La saison dernière, il avait entamé la relève à Cam Newton en trombe avant de lancer 11 interceptions à ses six derniers matchs. Il se retrouve cette fois avec une attaque nettement moins bien nantie. Difficile d’imaginer qu’il fera des ravages face aux Rams. Il est familier avec l’entraîneur-chef Ron Rivera, mais demeure un quart limité.

Rams par 10

Eagles de Philadelphie c. Steelers de Pittsburgh

ATTENTION AUX EAGLES

Il convient de répéter qu’année après année, les Steelers échappent des matchs qu’ils sont absolument supposés de gagner. Le duel face aux Eagles tombe dans cette catégorie piège. Ce qui risque d’aider les Steelers toutefois, c’est l’état lamentable de la ligne offensive des Eagles, qui compose avec une avalanche de blessures. Les Steelers mènent toujours à travers la ligue avec une moyenne de cinq sacs par match. Si Carson Wentz trouvait ça étourdissant jusqu’ici, ça promet!

Steelers par 4

Cardinals de l'Arizona c. Jets de New York

DARNOLD SUR LA TOUCHE

Le quart des Jets, Sam Darnold, est hors de combat en raison d’une blessure à l’épaule subie jeudi dernier. Lors du match, les Jets l’ont laissé jouer quelques minutes après le choc, mais cette semaine, ils disent que ce serait insensé de lui remettre le ballon. Ils avaient agi de la même façon avec Le’Veon Bell en début de saison. Voilà un autre exemple qui démontre à quel point cette organisation est devenue «toute croche». Bonne chance, Joe Flacco!

Cardinals par 14

Raiders de Las Vegas c. Chiefs de Kansas City

BÊTE NOIRE DES RAIDERS

Le passé, c’est le passé, mais quand même... Les Chiefs ont remporté leurs trois derniers matchs face aux Raiders par des marges de 31, 18 et 32 points. Les Raiders sont plus coriaces que l’an dernier, mais sont toujours instables défensivement. Le porteur des Chiefs Clyde Edwards-Helaire n’a pas fait mieux que 65 verges au sol depuis son éclatante entrée en matière de la semaine 1. Ça tombe bien, les Raiders concèdent cinq verges par portée.

• Chiefs par 9

Jaguars de Jacksonville c. Texans de Houston

NOUVEAU DÉPART

Qui sera le pilote des Texans la saison prochaine? Josh McDaniels, qui dirige l’attaque des Patriots? Eric Bieniemy, qui fait le même travail avec les Chiefs? Pour l’instant, le vétéran Romeo Crennel assure l’intérim. Il ne révolutionnera rien, mais les Texans ont besoin d’une figure rassurante en temps de tourmente. Le départ de Bill O’Brien, en conflit, apparemment, avec quelques joueurs, aura un effet revigorant parmi les troupes.

Texans par 7

Broncos de Denver c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

LA COVID FRAPPE ENCORE

Après Cam Newton la semaine dernière, voilà que les Patriots sont touchés par un autre cas de COVID-19. Le demi de coin Stephon Gilmore, joueur défensif par excellence en titre dans la NFL, sera à l’écart. Newton risque toutefois de revenir pour ce duel et les Broncos sont dans un état de santé pitoyable, même sans COVID. Ils feront de nouveau confiance au jeune Brett Rypien, qui à son deuxième départ en carrière, face à Bill Belichick, aura l’impression d’être dans un cours de science inaccessible.

Patriots par 13

Bengals de Cincinnati c. Ravens de Baltimore

DES INTIMIDATEURS

Les Bengals ont enfin goûté à leur première victoire et se battent fièrement toutes les semaines, mais les Ravens risquent de jouer les intimidateurs de cours d’école devant eux. Le jeu au sol est toujours redoutable et les Bengals croulent au 27e rang en défensive contre la course. Le jeune Joe Burrow nagera en territoire inconnu face au violent front défensif des Ravens. Ces derniers optent pour le blitz dans 44 % de leurs jeux, un taux énorme. Burrow pourrait voir souvent le tapis.

Ravens par 13

Panthers de la Caroline c. Falcons d'Atlanta

UNE GRANDE PREMIÈRE?

Ce match pourrait donner lieu à une grande première historique... ou pas! Toujours en quête de leur première victoire, les Falcons pourraient remédier à la situation. À ce jour, ils ont été opposés aux puissantes attaques des Packers, Seahawks et Cowboys. Celle des Panthers n’est pas à dédaigner, mais n’est pas non plus dans cette stratosphère. Les Falcons ont aussi battu les Panthers huit fois dans leurs neuf derniers duels. C’est une question de feeling, comme chantait l’autre...

Falcons par 1

Dolphins de Miami c. 49ers de San Francisco

UN RETOUR ATTENDU

Les 49ers devraient renouer avec le quart-arrière Jimmy Garoppolo, en attendant le retour d’autres joueurs sur le carreau. La défaite contre les Eagles a fait taire ceux qui croyaient que Nick Mullens ou CJ Beathard feraient mieux. Les Dolphins peuvent être attaqués au sol, mais les blessures dans le champ-arrière des Niners font que Jimmy G devra être à son meilleur. Malgré leur tertiaire criblée de blessures, les 49ers n’accordent que 184 verges par la passe en moyenne.

49ers par 6

Giants de New York c. Cowboys de Dallas

PAUVRE DIVISION EST!

Dans ce duel entre deux équipes représentant l’une des divisions les plus putrides de l’histoire de l’humanité, c’est l’occasion ou jamais pour les Cowboys de se ressaisir défensivement. Devant eux, les Giants font honte à toute notion de football offensif, eux qui n’inscrivent que 11,75 points par partie en moyenne. À leurs deux derniers matchs, ils n’ont pas vu la zone des buts. Les Cowboys jouent mal, mollement et sans conviction en défensive, mais le pire, c’est que ça devrait suffire.

Cowboys par 10

Colts d'Indianapolis c. Browns de Cleveland

DUEL ALLÉCHANT

Les Browns courent comme des enragés avec le ballon, même sans Nick Chubb (blessé). Les Colts ne donnent que 3,6 verges par portée et 77 verges au sol par match. Quelle addition que celle du plaqueur DeForest Buckner! Contre la passe, les Colts sont aussi dominants, eux qui sont positionnés au sommet avec seulement 159,3 verges par la passe, concédées par match. Les Browns font des flammèches offensivement, mais ont vaincu une opposition discutable (Washington, Cincinnati et Dallas).

Colts par 5

Vikings du Minnesota c. Seahawks de Seattle

WILSON VA CUISINER

Les Vikings ont à peine renoué avec la victoire qu’ils doivent freiner le joueur de l’heure dans la NFL, Russell Wilson. Le quart-arrière des Seahawks lance plus que jamais dans cette attaque transformée et les Vikings se font poivrer semaine après semaine via les airs (291,8 verges par match). Depuis l’éclosion du receveur recrue Justin Jefferson, l’attaque des Vikings a repris ses airs, mais pour lutter nez à nez avec les Seahawks, leur défensive devra réussir de gros jeux. Jadis oui, maintenant, non.

Seahawks par 8

Bills de Buffalo c. Titan du Tennessee

TITANS ÉBRANLÉS

Les Titans en sont rendus à 23 de cas de COVID-19 parmi leurs joueurs et entraîneurs depuis la semaine dernière. Cette équipe n’a pu bénéficier de ses installations, ni de son centre d’entraînement depuis une douzaine de jours. La préparation est loin d’être optimale, d’autant plus que les Bills ont le vent dans les voiles. Qui jouera, qui ne jouera pas? Chose certaine, les Titans n’amorcent pas ce match à forces égales. Même en contexte normal, ils ne forment pas une équipe aussi équilibrée que Buffalo.

Bills par 3

Chargers de Los Angeles c. Saints de la Nouvelle-Orléans

BREES EN CONTRÔLE

Après les critiques de début de saison à son endroit, Drew Brees reprend du lustre. La chimie commence à peine à prendre forme avec Emmanuel Sanders, en l’absence de Michael Thomas. Entre Alvin Kamara et Latavius Murray, les Saints ont couru 33 fois dimanche dernier face aux Lions et la recette pourrait être la même contre les Chargers. Brees a par ailleurs retrouvé sa touche en profondeur et force ainsi les défensives adverses à s’éloigner de la ligne de mêlée.