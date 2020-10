Les Sags font preuve de caractère face à l'Océanic

Les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu l’Océanic de Rimouski par la marque de 3-2 samedi après-midi. Les Sags accueillaient les Bas-Laurentien, au Centre Georges-Vézina, pour une première fois cette saison.

La troupe de Yanick Jean a pris les devants en première période mais que pour quelques secondes. À peine 13 secondes après que le capitaine des Sags, Samuel Houde, ait dirigé le disque derrière le gardien Audet de Rimouski, le défenseur de l’Océanic, Philippe Casault, est venu remettre les pendules à l’heure en créant l’égalité. Le pilote des Sags croit d’ailleurs que Houde a grandement amélioré son jeu: «Il a été le meilleur joueur à soir et il n’a pas pratiqué cette semaine. Je veux voir des performances de surpassement comme Houde le fait depuis le début de la saison».

Bien que le premier vingt ait été en faveur des visiteurs au chapitre des tirs au but, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires au même point qu’en début de match alors que l’égalité 1-1 régnait au tableau indicateur.

Forts en deuxième période

Les Saguenéens n’ont pas mis beaucoup de temps à déjouer la troupe de Serge Beausoleil en début de période médiane. Que 48 secondes après la première mise au jeu, Dawson Mercer a marqué son troisième filet en autant de matchs. Les Sags ont été très dangereux tout au long du second engagement.

Passer de longues minutes en zone adverse a d’ailleurs porté fruit pour les Bleuets qui ont dirigé plusieurs lancés en direction du portier de l’Océanic. Moins de vingt secondes après que les Nics aient recréé l’égalité, les Saguenéens ont repris les devants pour une seconde fois pendant la période médiane.

Toutefois, ce n’était pas suffisant pour Yanick Jean. «On a deux choix. On peut se contenter de gagner et d’amasser des points, et tôt ou tard ça va nous rattraper, ou on devient une meilleure équipe, on améliore notre éthique de travail et notre placement de rondelle», a lancé Jean.

Aucun but n’a été marqué lors du dernier engagement et les joueurs des Sags ont finalement quitté la glace avec la victoire, l’emportant 3-2 contre l’Océanic de Rimouski. Les Saguenéens forcent donc la troupe de Serge Beausoleil, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, à poursuivre sa séquence de défaite.