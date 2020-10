Petit pinot du Niagara qui voit grand

Lors d’une rare visite dans le vignoble de Niagara, j’avais été impressionné par la qualité des vins de ce vignoble idéalement situé sur ce qu’on désigne comme les escarpements de Niagara.

Impressionné par la qualité des vins, certes, mais aussi leur prix accessible. J’ai eu le plaisir de pouvoir goûter aux nouveaux millésimes dont les vins viennent d’arriver à la SAQ. C’est toujours aussi bon. Si vous souhaitez un pinot noir au profil bourguignon avec une touche gourmande, je vous le recommande chaudement.

Buvez moins. Buvez mieux.

Flat Rock Cellars, Pinot Noir 2018, Twenty Mile Bench, Canada

23,95$ - Code SAQ 12457307 – 13,5% - 3 g/L

C’est l’entrée de gamme des vins sérieux, le domaine produisant une ligne «Twisted» plus accessible et grand public. Fermé par une capsule à vis – ce qui permet d’éviter les mauvaises surprises d’un vin bouchonné – le vin paraît d’abord sur la réserve avec des notes de réduction. Une fois bien oxygéné, on sent le pinot ressortir avec des tonalités de cerise de fleur et une touche de moka. En bouche, on devine un fruit nourri, des tanins souples et élégants, puis une impression d’assèchement en finale qui semble provenir de l’élevage. D’assez bonne persistance, le vin se laisse boire facilement, bien qu’il sera meilleur à table. À carafer 45 à 60 minutes et servir frais (15°C).

★★ 1⁄2 $$

Flat Rock Cellars, Gravity Pinot Noir 2016, Twenty Mile Bench, Canada

38,00$ - Code SAQ 14503549 – 13% - 1 g/L

La cuvée Gravity est le résultat d’une sélection des meilleures parcelles et des plus belles barriques du domaine. Un vin plus profond, plus accompli que la cuvée précédente. C’est aussi plus en ligne avec la typicité de la région du Niagara avec un profil résolument gourmand. Nez immédiat et séduisant. Des notes de cerise confite, de fraise mûre, de pot pourri et d’épices. La matière est ample, joufflue, tout en retenue, alors que les tanins sont ronds et élégants. Curieusement plus facile à boire seul que son petit frère, il devrait se révéler meilleur à table.

★★★ $$$

Deux cuvées expérimentales

Le domaine s’amuse à vinifier des cuvées spéciales. On joue ici sur la notion de «nature». Il est plus question de levure utilisée que de vin nature à proprement parler. Tout cela importe peu dans la mesure où les deux vins sont très réussis et, surtout, délicieux! Ils pourraient se mesurer sans rougir à d’excellents crus nuitons ou beaunois à prix plus qu’alléchants.

Flat Rock Cellars, Nature Pinot Noir 2017, Twenty Mile Bench, Canada

50,00$ (disponible au vignoble) – 13% - 3g/L

Fermentation «sauvage» à partir de levures naturelles. Le vin impressionne par son fruité explosif. C’est croquant, un poil gourmand, élégant et long. Très glouglou, la bouteille s’est sifflée à deux en 26 minutes et 47 secondes. Un peu cher, mais j’aimerais en avoir chaque soir sous la main.

★★★ 1⁄2 $$$$

Flat Rock Cellars, Nurture Pinot Noir 2017, Twenty Mile Bench, Canada

50,00$ (disponible au vignoble) – 13% - 3g/L

La différence avec le «nature» est ténue, mais la qualité, tout aussi impressionnante. Moins hirsute au niveau des parfums, plus classique, le vin laisse une douce impression de cerise, de bergamote et de zeste d’orange. Mon préféré.

★★★ 1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel