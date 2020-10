Plus de 180 000 cas de la COVID-19 au pays

La crise sanitaire ne laisse aucun répit aux Canadiens qui, d’un océan à l’autre, profitent du long week-end de l’Action de grâce.

Samedi, l’Ontario et le Québec ont rapporté respectivement 809 et 1097 nouvelles infections, soit 1906 à elles seules. Les deux provinces cumulent les pires bilans liés à la maladie à coronavirus depuis le début de la pandémie.

L’Ontario compte désormais 58 490 cas, donc 3004 décès, alors que le Québec en recense 85 191, dont 5950 pertes de vie.

La Nouvelle-Écosse a ajouté trois cas à son bilan, samedi, pour un total de 1092 cas.

En début d’après-midi, le pays signalait 180 026 cas (+1909) et 9606 morts (+21).

Hausse des contaminations chez les groupes plus âgés

Selon la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique au Canada, les tendances de propagation de la COVID-19 évoluent.

«Par exemple, alors que les plus grands nombres de cas ont été enregistrés dans le groupe des 20 à 39 ans au cours de l'été, nous constatons aujourd'hui une augmentation du nombre de cas chez les personnes plus âgées, qui présentent un risque plus élevé de subir des répercussions graves», a-t-elle indiqué samedi, en ajoutant qu’il y a une croissance, ces dernières semaines, des éclosions dans les centres de soins de longue durée et dans les résidences pour personnes âgées.

«Bien que ces éclosions aient engendré un plus petit nombre de cas par rapport à ceux enregistrés en avril et en mai, nous savons que les éclosions dans ces établissements entraînent souvent des décès. Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation du virus dans ces milieux», a dit la Dre Tam.

La situation au Québec

Québec: 85 191 cas (5950 décès)

Ontario: 58 490 cas (3004 décès)

Alberta: 19 995 cas (282 décès)

Colombie-Britannique: 10 185 cas (245 décès)

Manitoba: 2428 cas (30 décès)

Saskatchewan: 2034 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1092 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 279 cas (4 décès)

Nouveau-Brunswick: 238 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 61 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 180 026 cas (9606 décès)