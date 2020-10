Près de 27 000 nouveaux cas en France, nouveau record

PARIS | Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 en France a atteint un nouveau record, samedi, avec près de 27 000 personnes positives en 24 heures, tandis que la hausse du nombre de malades en réanimation s’est poursuivie, selon des chiffres publiés par Santé publique France.

Le nombre de malades de la COVID-19 hospitalisés en réanimation, soit les cas les plus graves, a de nouveau légèrement augmenté avec 1456 personnes, soit 17 de plus que la veille, au plus haut depuis mai.

Les nouvelles admissions en réanimation, l’un des autres indicateurs importants pour suivre l’évolution de l’épidémie, sont en revanche en baisse, avec 110 patients, soit 40 de moins que vendredi.

Au pic de l’épidémie, début avril, plus de 7000 malades étaient hospitalisés en réanimation. Ce nombre a ensuite fortement chuté jusqu’à fin juillet, puis a évolué dans une fourchette comprise entre 350 et 400 patients jusqu’à fin août, avant de reprendre une augmentation constante. La capacité nationale actuelle est d’environ 5000 lits de réanimation.

Le nombre total de malades hospitalisés, qui englobe également des formes moins graves de la maladie, poursuit son augmentation continue, à 7976 samedi, en hausse de 133 par rapport à la veille.

26 896 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont par ailleurs été détectés au cours des dernières 24 heures, un record depuis l’utilisation des tests à grande échelle.

Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées) continue sa progression pour atteindre pour la première fois les 11% (il était à 10,4% vendredi).

Enfin dans les dernières 24 heures, 54 personnes sont mortes de la COVID-19, portant le total des décès depuis le début de l’épidémie à au moins 32 684.