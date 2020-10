Stingray se crée un trésor de guerre

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Plus de flexibilité pour des acquisitions

Stingray a annoncé hier avoir fait passer ses facilités de crédit de 438 millions $ à 560 millions $. Les nouveaux fonds pourraient notamment permettre au fournisseur montréalais de contenu audio de réaliser de nouvelles acquisitions. Le refinancement a été effectué par la Banque Nationale, BMO, Desjardins, CIBC, TD, RBC, Scotia, HSBC, la BDC et Investissement Québec.

Cascades émet pour 125 M$ d’actions

Le fabricant de papier et de carton recyclé Cascades va émettre pour 125 millions $ d’actions à la Bourse de Toronto. Les fonds recueillis aideront à financer la transformation d’une usine située en Virginie, un projet évalué à 380 millions $. Le démarrage de la nouvelle machine qui y sera installée est prévu pour la fin de 2022.

Power Corporation s’impose chez BRP

La firme Placements MacKenzie, qui est contrôlée par Power Corporation, a acheté pour plus de 170 millions $ d’actions de Bombardier Produits récréatifs (BRP) en septembre. Le gestionnaire de portefeuilles a ainsi plus que doublé sa participation dans l’entreprise de Valcourt, qui s’élève maintenant à 10,9 %. Les autres actionnaires importants de BRP sont la famille Bombardier, Bain Capital et Fidelity.

Livres numériques : De Marque récolte 5 M$

Le distributeur de livres numériques De Marque, de Québec, vient d’amasser 5 millions $ auprès de la Banque de développement du Canada et de la CIBC. Le président de l’entreprise, Marc Boutet, devient également actionnaire majoritaire aux côtés des sociétés mères des éditeurs européens Gallimard, Flammarion, Dupuis et Dargaud. Les ventes de livres électroniques de De Marque ont bondi de 35 % en 2020 par rapport à l’an dernier.

Plus de 2 M$ pour des initiés de Xebec

Deux initiés de Xebec Absorption ont vendu pour plus de 2 millions $ d’actions de l’entreprise de Blainville. Le chef de l’exploitation, Prabhu Rao, a liquidé pour près de 1,5 million $ de titres après avoir exercé des options tandis que William Beckett, qui siège au conseil d’administration, en a cédé pour un peu plus de 850 000 $. Xebec fabrique des systèmes de purification et de séparation des gaz.