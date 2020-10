Un antidote pop ensoleillé

À 24 ans, Kendji Girac s’annonce désormais prêt à s’ouvrir davantage sur disque. La preuve ? Mi Vida, le quatrième opus du chanteur disponible depuis hier.

« Chaque album se rapproche de plus en plus de ce que je suis réellement. J’imagine que c’est l’âge, mais je me permets maintenant davantage de raconter mes histoires à moi, des choses que j’ai vécues. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai choisi d’appeler l’album Mi Vida, ou ma vie », déclare-t-il au bout du fil.

Ces nouvelles « histoires », il les raconte aujourd’hui enrobées de sa pop ensoleillée et vitaminée, mais plus teintées de ses racines catalanes que ses précédentes. Les fans ont justement pu témoigner de l’influence grandissante des rythmes latins sur Habibi et Dernier métro, les deux premiers extraits ayant cartonné en France au cours des derniers mois.

En entretien au Journal, Kenji Girac ne cache pas avoir cru bon de s’appuyer sur ces airs enjoués, histoire d’offrir un antidote au marasme engendré par la pandémie.

« On en a besoin, non ? En fait, j’ai l’impression que la musique est plus importante que jamais en ce moment, parce qu’on ne peut pas se voir comme on veut ni assister à des concerts. Alors on écoute des albums et on se change les idées en famille, à la maison. En tout cas, c’est ce que moi je fais », explique-t-il.

Bientôt sur scène

Kendji Girac avoue d’ailleurs avoir eu « peur de ne jamais pouvoir remonter sur scène » en raison de la COVID-19. Il a ainsi poussé un long soupir de soulagement lors que les mesures sanitaires d’Europe lui ont récemment permis d’annoncer une tournée en bonne et due forme, qu’il amorcera au printemps prochain.

Aucun arrêt n’est pour le moment prévu au Québec en raison de la fermeture des frontières. Mais le chanteur est formel : il reviendra nous voir dès qu’il le pourra.

« Je ne refuserai jamais d’aller chanter au Québec », promet-il.

L’album Mi Vida est présentement sur le marché.