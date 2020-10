Un prêtre arrêté pour un trip à trois avec deux dominatrices dans une église

Un prêtre de l’État de Louisiane a été arrêté le 30 septembre dernier alors qu’il se filmait en train de participer à un ménage à trois avec deux dominatrices en corset et en bottes à talons aiguilles sur l’autel de son église.

C’est un passant qui aurait remarqué, en soirée, que la lumière de l’église catholique Saints Peter and Paul était allumée à une heure plus tardive qu’à l’habitude. Le passant – non identifié – s’est approché de l’église et a remarqué le prêtre à moitié nu, en compagnie des deux dominatrices, a rapporté le Times-Picayune, basé en Nouvelle-Orléans.

Sur autel étaient placés des modules d’éclairage de scène, des jouets sexuels et un trépied avec un cellulaire pour enregistrer les ébats.

Le témoin a enregistré les pécheurs en action sur son téléphone, puis a appelé la police.

Le père Travis Clark et ses deux dominatrices, Mindy Dixon et Melissa Cheng, ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur l’obscénité, car les actes se sont déroulés à la vue de tous.

La veille, une des accusée avait déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle s’apprêtait à visiter la Nouvelle-Orléans afin d’y «souiller une maison de Dieu», selon le New York Post.

L’archevêque de Nouvelle-Orléans a visité l’église pour y accomplir un rituel afin de rétablir la sainteté de l’autel.