Une immense murale prend forme dans Saint-Roch

Si la pandémie est difficile pour plusieurs artistes, la période actuelle est plutôt faste pour l’artiste en arts visuels Brad Laplante qui, ces jours-ci, grimpe chaque matin dans un élévateur pour réaliser une des plus grandes murales en ville.

La murale l’Ascension, en pleine création sur un des murs du 336, rue du Pont, attire déjà l’attention des passants, même si elle n’est pas terminée. Impressionnante, elle fait trois étages de hauteur. « C’est mon plus gros accomplissement », note l’artiste autodidacte de 26 ans, qui se consacre à la peinture depuis seulement trois ans.

Bien connu du milieu artistique à Québec malgré sa jeune carrière, Brad Laplante vient d’obtenir 20 000 $ de l’enveloppe budgétaire de 400 000 $ de l’Entente culturelle de la Ville de Québec destinée chaque année à la réalisation de murales. Il est également parrainé par la Société du patrimoine urbain de Québec.

Pressé par le temps

Il a eu les fonds il y a quelques jours, et a dû mettre en branle les choses très rapidement avant que le froid ne s’installe. « On a eu l’équipement une journée avant de commencer », indique celui qui est assisté chaque jour dans l’élévateur par sa copine, l’artiste Anne-Sophie Gagnon.

L’idée du projet Ascension est de représenter le passage de deux quartiers historiques, soit le Vieux-Limoilou et Saint-Roch. Il s’est inspiré du jeu de serpents et échelles, qui était anciennement utilisé par les enseignants spirituels, pour représenter la moralité et la spiritualité des événements de la vie avec ses hauts et ses bas. Une main jette les dés entre les deux personnages de la murale, qui représentent dans l’œuvre les deux quartiers visés, en pleine contemplation.

Il a débuté le 3 octobre dernier, et a eu une collaboration du magasin Canac de Saint-Augustin pour la peinture. Si dame Nature n’amène pas trop de pluie, il devrait la terminer aujourd’hui, dimanche, à raison d’une dizaine d’heures de travail par jour.

La murale, qui nécessite une trentaine de gallons de peinture, devrait rester intacte pour les quatre ou cinq prochaines années avant de devoir être rafraîchie.

Ouverture d’une galerie d’art

Brad Laplante ne chôme pas. En plus d’être tatoueur, il a, ce printemps, créé la pochette de l’album de Koriass et Fouki, Génies en herbe.

Au début du mois de novembre, il ouvrira sa propre galerie d’art au 40, rue Garneau, dans le Vieux-Québec. La Galerie EZB exposera ses toiles, mais offrira aussi des produits dérivés. Il sera également possible de faire des visites virtuelles de la galerie.