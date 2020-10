Zone rouge en Outaouais: le ministre Dubé défend son choix

Alors que le Québec a connu une autre journée avec plus de 1000 cas supplémentaires, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a justifié sa décision de faire passer une partie de l’Outaouais en zone rouge.

La Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais deviendront en effet des zones rouges à partir de dimanche.

«La tendance était à la hausse en Outaouais, on surveillait depuis plusieurs jours. La santé publique nous a fait une recommandation de faire passer ces deux MRC en zone rouge», a précisé Christian Dubé, en entrevue à LCN.

Même si le nombre de cas demeure particulièrement élevé, le ministre se dit satisfait de voir que le nombre quotidien se maintient dans la même tranche.

«Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais ça fait plusieurs jours qu’on est dans les mêmes 1000 cas par jour. Ces 1000 cas, si on capable de le stabiliser pendant encore une autre semaine, on va déjà avoir accompli quelque chose», a dit le ministre.

Selon lui, c’est toutefois loin d’être gagné.

«Chaque geste compte et c’est pour ça qu’on a décidé d’agir en Outaouais aujourd’hui», ajoute-t-il.

Respect des règles

Les Québécois en zone rouge ne doivent pas se rendre dans les zones orange et jaunes afin d’éviter la propagation. M. Dubé félicite ceux et celles qui suivent les règles.

«Les Québécois ont fait un effort. Ce sont des mesures qui sont difficiles, on n’est pas heureux. Les Québécois réagissent très bien», a-t-il observé.

«La grande majorité des Québécois suivent les mesures sanitaires. On a besoin de continuer à expliquer, on a fait des efforts énormes, mais on comprend que les gens sont tannés», a reconnu Christian Dubé.

À ceux qui refusent de suivre les recommandations et qui s’obstinent à ne pas vouloir porter le masque, le ministre dit qu’il va continuer d’essayer de les sensibiliser, «même s’ils sont plus difficiles à convaincre».

Les sacrifices faits par les Québécois doivent avoir comme objectif de sauvegarder le système de santé et de venir en aide aux travailleurs qui sont déjà débordés, a-t-il réitéré.

Trump attaque le Canada

Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait un discours à la Maison-Blanche devant une foule où il a affirmé que le Canada était dans une mauvaise situation, des propos que le ministre Dubé a décriés.

«Je pense qu’on est mieux au Québec, si je suis comment M. Trump a réagi à la COVID dans les derniers mois. Qu’il s’occupe de son pays et on va s’occuper de nous autres», a rétorqué le ministre.