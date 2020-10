Alex Smith est de retour

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE

Alex Smith

Oubliez les statistiques et le résultat. Alex Smith a vu de l’action pour la première fois depuis son horrible blessure à la jambe subie en 2018. Des complications ont ensuite entraîné 17 opérations. Oui, oui, DIX-SEPT! Celui qui a débuté la saison comme troisième quart-arrière de Washington est un miraculé. Et un héros!

Chase Claypool

Le receveur de la Colombie-Britannique est devenu le premier joueur des Steelers à inscrire quatre touchés (trois par la passe et un par la course) depuis 1968. La recrue est déjà un monstre.

Aaron Donald

Les Rams ont martyrisé les deux quarts-arrière de Washington avec huit sacs. Le plaqueur étoile Aaron Donald en a récolté quatre à lui seul. En défensive, il y a Donald et puis les autres, loin derrière dans la brume.

Les Panthers

Qui aurait osé prédire que les Panthers montreraient une fiche gagnante après cinq semaines? La défensive joue étonnamment bien et l’attaque fait le boulot. Matt Rhule avait bien fait pour redresser les programmes universitaires de Temple et Baylor. Cette compétence le suit chez les pros.

Les Dolphins

Il y a parfois Ryan «Fitzmagic» et parfois Ryan «Fitztragic». Les Dolphins ont bénéficié du bon côté de leur quart-arrière, qui a lancé pour 350 verges avec trois passes de touché. Les 49ers n’avaient pas donné 43 points à la maison depuis 2009.

LES PERDANTS DE LA SEMAINE

Dan Quinn

L’entraîneur-chef des Falcons, Dan Quinn, serait finalement remercié, selon ce que rapportait The Athletic en fin de journée. Il faudra tout un coup de barre pour relancer cette équipe dotée de joueurs talentueux, mais dont la confiance est à zéro.

Les Bengals

Joe Burrow est livré en agneau sacrifié semaine après semaine. Face aux Ravens, il a été au cœur d’une boucherie avec sept sacs à ses dépens. À quand l’infirmerie?

Charvarius Ward

Le demi de coin des Chiefs a eu l’air fou, à quelques reprises en couverture de passe, et les Raiders ne se sont pas gênés pour profiter de lui. Au point où Ward a même été condamné au banc.

Chandler Jones

Le meilleur joueur défensif des Cardinals, qui a réussi 19 sacs du quart l’an dernier, a subi une blessure au biceps qui risque fort de mettre un terme à sa saison, selon l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury. Une perte majeure pour une équipe compétitive.

Jimmy Garoppolo

Le quart-arrière des 49ers est peut-être revenu trop vite, mais difficile d’excuser sa désolante performance. Avec seulement sept passes réussies en 17 tentatives, 77 verges et deux interceptions, il s’est vite retrouvé au banc. C’est un début de saison pénible pour les Niners.

5 jeux de la semaine

1. Gallup sauve la mise

La victoire in extremis des Cowboys est survenue grâce à deux attrapés spectaculaires de Michael Gallup durant la dernière séquence offensive. Andy Dalton a d’abord rejoint le receveur pour un premier jeu de 19 verges, le long des lignes de côté, quand Gallup a fait glisser le bout de ses orteils comme une ballerine. Sur le jeu suivant, le duo a récidivé, toujours sur le long des lignes de côté, quand Gallup a capté le ballon par-dessus son épaule. Gallup est considéré comme le receveur numéro 3 chez les Cowboys, un luxe rare! Ces deux jeux ont mené au placement victorieux de Greg Zuerlein. Une victoire pour Dak Prescott, tombé durement au combat!

2. Rivers régresse

Le vétéran quart-arrière des Colts, Philip Rivers, semble régresser de semaine en semaine. Tirant de l’arrière 20-10 à la mi-temps face aux Browns, Rivers a entamé le troisième quart avec une passe molle qui est tombée dans les mains du maraudeur Ronnie Harrison Jr. tel un cadeau. Ce dernier a parcouru la distance avec le ballon pour donner les devants aux Browns par 27-10. Rivers a été victime d’une autre interception au quatrième quart. C’était un aspect inquiétant de son jeu en 2019. En 2020, c’est devenu une véritable plaie.

3. Les grands succès de Queen

Non, on ne parle pas ici du mythique groupe rock, mais plutôt du secondeur recrue des Ravens, Patrick Queen. Au quatrième quart, il a mis le match totalement hors de portée pour les Bengals en ramenant un échappé dans la zone des buts pour le touché. Queen est devenu le deuxième joueur seulement depuis 1987 à terminer un match avec neuf plaqués, deux échappés recouverts, un sac et un touché. Toute une façon de tourmenter son ancien coéquipier à LSU, Joe Burrow!

4. Une rare longue course

Photo d'archives, AFP

Dans une cause perdante, le porteur des Eagles Miles Sanders a marqué un touché sur une longue course de 74 verges au premier quart. Deux éléments épatent concernant ce jeu spectaculaire. Premièrement, il s’agit de la plus longue course chez les Eagles depuis que Brian Mitchell avait galopé sur 85 verges, en 2000. Deuxièmement, en dehors de cette course de 74 verges, Sanders a été limité à six verges en dix autres courses par la défensive des Steelers.

5. Ryan intercepté

Les Falcons continuent de s’enliser dans les bas-fonds. Pourtant, au quatrième quart, ils étaient dans le coup, accusant un retard de sept points face aux Panthers. À la porte des buts au milieu du quatrième quart pour tenter de niveler la marque, Matt Ryan a toutefois pris une horrible décision. Sa passe forcée vers Russell Gage dans une couverture étroite a mené à une interception fatale de Juston Burris. Ryan n’était pas le plus gros problème chez les Falcons, mais il en est devenu un.