Frédéric Cloutier dans District 31: le plus connu des inconnus

Frédéric Cloutier incarne le personnage secondaire le plus célèbre du petit écran au Québec : le sergent de relève Jérôme Langevin dans District 31. « Les gens connaissent mon visage, mais pas mon nom ! » rigole le comédien en entrevue.

Frédéric Cloutier fait partie d’un club sélect d’acteurs : ceux figurant au générique de District 31 depuis son entrée en ondes, le 12 septembre 2016. À l’approche du 500e épisode du populaire drame policier, seuls Gildor Roy, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme et Cynthia Wu-Maheux peuvent en dire autant.

Dans une quotidienne où personne n’est à l’abri d’un accident de moto, d’un enlèvement ou d’une balle de fusil, cette longévité relève presque de l’exploit.

« J’ai toujours été un acteur de soutien, déclare Frédéric Cloutier au Journal. Ça fait des années que je fais ce métier. Je roule ma bosse. Je fais beaucoup de voix. Je fais des publicités. Mais personne ne m’avait reconnu à l’épicerie avant District 31. »

« Quelque chose de gros »

Frédéric Cloutier a décroché le rôle de Jérôme Langevin dans District 31 après avoir auditionné pour celui de Stéphane Pouliot, que Sébastien Delorme a finalement obtenu. Le comédien se rappelle très bien sa première journée de tournage avec Magalie Lépine-Blondeau, qu’il avait connue une dizaine d’années plus tôt à l’École nationale de théâtre.

« On avait le sentiment de commencer quelque chose de gros, mais jamais on n’aurait pu s’imaginer quelque chose d’aussi gros. »

Celui qu’on avait auparavant aperçu dans Toute la vérité, Tu m’aimes-tu ? et 30 Vies a immédiatement voulu donner une couleur au personnage qu’on lui avait confié, lequel avait essentiellement la tâche de « rapporter les numéros de téléphone » aux sergents-détectives.

« Dans la vie, je suis un gars souriant, gentil et réservé. Pour m’éloigner, et comme il n’y avait rien de décidé, j’ai donné à Jérôme un ton très police. J’aimais le rendre un peu sec, un peu raide, et trop by the book. »

Son initiative a visiblement fonctionné puisque depuis deux saisons, son sergent de relève fait l’objet d’une page Facebook de type fan-club qui compte plus de 1300 abonnés.

« Je pense qu’ils prennent une gorgée chaque fois qu’on me voit à l’écran ! » lance le comédien en riant.

« J’ai frappé Jérôme ! »

Frédéric Cloutier a pleinement mesuré l’ampleur du phénomène District 31 en 2018, lors d’un accident de vélo. Une violente collision avec une voiture qui l’a projeté au sol.

Une fois dans l’ambulance, l’acteur a appelé son agente en panique, parce qu’il devait tourner le lendemain matin sur District 31. « J’avais freiné avec ma face. J’étais plein de sang. J’avais l’impression d’avoir perdu toutes mes dents... J’avais peur qu’on veuille me remplacer pour l’année. »

Après avoir consulté un médecin, Frédéric Cloutier respirait plus librement. Le pire avait été évité. Il allait simplement nécessiter un temps accru en salle de maquillage.

Rejoint quelques heures plus tard à l’urgence par l’automobiliste qui l’avait percuté, le cycliste a vécu un moment qu’il n’est pas près d’oublier.

« Quand il s’est rendu compte que j’étais dans District 31, malgré le fait que j’étais en bedaine et ensanglanté, il m’a replacé et s’est exclamé : “Oh mon dieu, j’ai frappé Jérôme ! Ma femme sera pas fière de moi...” »

Esprit d’équipe

Frédéric Cloutier a longtemps caressé le rêve de devenir joueur de hockey professionnel avant qu’une blessure vienne drastiquement changer sa trajectoire. Aujourd’hui âgé de 40 ans et père de trois enfants, il poursuit sa carrière d’acteur tout en pratiquant son autre métier : celui de trappeur urbain.

Au moment de notre entretien téléphonique, il venait d’ailleurs de capturer des ratons laveurs à Montréal et partait les relocaliser en zone rurale.

Pour expliquer le succès de District 31, Frédéric Cloutier parle d’une combinaison de trois facteurs : l’écriture de Luc Dionne, la production bien rodée de Fabienne Larouche et l’esprit d’équipe des gens qui foulent quotidiennement le plateau du feuilleton.

« Je suis ben chum avec les gars. On fait du vélo, on s’entraîne ensemble. On a couru un triathlon avec Michel [Charette]. C’est une amitié réelle et sincère qui nous unit. Ça paraît à l’écran. »

► ICI Télé présentera le 500e épisode de District 31 jeudi à 19 h.