Josiane Comeau séduit avec sa version complètement réinventée de «La Ballade de Jean Batailleur»

Ce dimanche avait lieu l'étape cruciale de la demi-finale de La Voix. Cruciale, parce que c'est cette semaine qu'on saura qui seront les quatre participants qui se rendront à la finale.



Durant la soirée, les chanteurs ont tout donné, mais une performance a particulièrement séduit tant les juges que les téléspectateurs. Il s'agit de celle de Josiane Comeau, qui a offert une version revisitée et modernisée de la classique chanson La ballade de Jean Batailleur, de Zachary Richard.



La jeune fille de seulement 19 ans a prouvé, une fois de plus, toute l'étendue de son talent avec sa magnifique prestation, qui lui a d'ailleurs valu une place en finale avec 87% des votes.





Pandémie oblige, les familles des participants ne peuvent être sur place. C'est donc sur grand écran, en direct, que les proches peuvent applaudir les performances des participants. Pour Josiane, on a pu voir son père, Jacques. Rappelons que ce dernier s'était lui aussi rendu en demi-finale lors de La Voix 7.





Josiane a reçu de bons mots de la part des coachs, à commencer par Marc Dupré, qui a souligné son évolution et sa voix d'une justesse incomparable. Il a également salué le fait qu'elle soit revenue, après un refus, et qu'il s'agit là d'un beau message pour les jeunes. «Les rêves ne sont pas derrière, ils sont en avant», a-t-il lancé à la jeune femme.



Ensuite, Coeur de Pirate, la coach de Josiane, n'a pas tari d'éloges concernant la performance de sa candidate. Visiblement émue, la chanteuse s'est comparée à «une mère qui va voir son enfant à sa compétition de patin artistique».



Plus sérieusement, elle a salué le talent de Josiane, tout en la remerciant par la bande.



«C'est ta première compétition, c'est la première fois que je suis coach. J'ose espérer que je t'ai donné autant que tu m'as donné», a laissé tomber Coeur de Pirate.