La télé des enfants: pleins gaz!

Qui de mieux que des personnages télé habiles derrière le volant pour combler le besoin d’adrénaline d’enfants, sans risquer blessures et déceptions? Voici six émissions qui raviront les jeunes amateurs de vitesse.

«Lego Friends: cinq filles en mission»

Andréa, Emma, Stéphanie, Olivia et Mia ont le coeur sur la main et détestent les injustices. Mais ce qu’il ne faudrait pas oublier, c’est que ces cinq amies ont aussi un fort désir de gagner quand on allume les engins sur une piste de karting. Même si elles en ont plein les bras dans la première saison avec des adversaires coriaces, elles défient les coureurs à réaliser un meilleur temps qu’elles.

Sam-dim, 7 h 40, à Télémagino, et en tout temps sur Netflix.

«Mickey et ses amis - Top départ!»

Course du ruban rigatoni, course impossible ou course des animaux; ce n’est pas l’imagination qui fait défaut chez les auteurs de cette colorée émission. Prêt à apporter son aide n’importe où, n’importe quand et auprès de n’importe qui, Mickey prend un plaisir évident à conduire son puissant bolide numéro 28. Au diable les limites de vitesse, surtout que ses copains ont des voitures pas piquées des vers!

Plusieurs fois par jour sur la chaîne Disney.

«Rev & Roll»

Quiconque aurait pour fidèle ami un camion aux allures d’animal serait fou de se passer de sa puissance. Surtout si, comme Rev, on n’avait que 8 ans. Heureusement, pour tous les enfants qui n’ont pas une telle chance, le jeune conducteur fait appel à répétition à son fougueux chien motorisé. La bande à Rev comprend quatre autres amis humains et quatre alliés de tôle qui font de la route leur terrain de jeu.

Plusieurs fois par jour sur Télémagino.

«Ricky Zoom»

Débarqué depuis peu en français, Ricky Zoom a rapidement fait bonne impression. Il faut dire qu’il est difficile de ne pas être attiré vers ce scooter rouge assoiffé de vitesse qui ne lésine pas sur les aventures. Comble de bonheur pour un jeune public, le sympathique personnage à deux roues s’est entouré d’amis qui ont souvent besoin d’entendre son moteur rugir.

Plusieurs fois par jour sur la chaîne Disney.

«Turbo Fast»

Après avoir son aventure au cinéma, l’escargot Turbo est de retour au petit écran, la pédale encore une fois au plancher. Champion de course Indy 500, le petit, mais explosif animal, a toujours ce constant désir de vitesse à assouvir. Avec ses amis de Snarlight CIty, il pousse le moteur à fond face à différents adversaires. Laissez vos idées préconçues sur les escargots au vestiaire et ne clignez pas trop des yeux!

En tout temps sur Netflix.

«La dérape»

L’univers de la course automobile sied parfaitement à Julia Samson (Camille Felton), adolescente déterminée à faire sa place dans ce sport. Extrêmement douée pour la conduite en karting, elle aspire à contrôler de plus puissants bolides. Grâce à elle, on vit des sensations intenses et exaltantes sur la piste. La compétition est forte, mais il en faudrait beaucoup plus pour ralentir la jeune pilote.

En tout temps sur Club illico.