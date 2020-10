L'Impact s'incline 2-1 contre Philadelphie

L'Impact de Montréal n'a pu remporter un deuxième match de suite et a baissé pavillon 2-1 face à l'Union de Philadelphie, dimanche soir.

Sommaire

86e minute: Quioto obtient une chance en or. Il soulève le ballon et Blake parvient tout juste à le faire dévier légèrement. Ça rate de très peu.

79e minute: Romell Quioto peut créer l'égalité alors qu'il se retrouve en situation de coup franc, mais il ne peut concrétiser.

65e minute: BUT! Amar Sejdic touche la cible et réduit l'écart à 2-1! Il s'agit de son premier but avec l'Impact!

60e minute: L'Union continue d'attaquer. Aaronson obtient une chance, mais Diop intervient pour freiner la menace.

49e minute: BUT! Sergio Santos met la touche finale à un beau jeu de passes. C'est 2-0 Union.

47e minute: Wanyama obtient la plus belle chance de l'Impact dans ce match, mais il se fait voler un but par Blake.

39e minute: BUT! Jamiro Monteiro y va d'une belle percée et décoche un tir qui ne donne aucune chance à Diop. C'est 1-0 Union.

35e minute: Luis Binks entre en contact avec Olivier Mbaizo. Ce dernier se tord de douleur sur le terrain, mais il est en mesure de se relever après un moment et il poursuit le match.

27e minute: Au tour de Zachary Brault-Guillard d'obtenir une occasion, mais la frappe rate une autre fois. Il s'agit du cinquième tir du match pour l'Impact, mais aucun n'était cadré.

20e minute: Autre belle chance pour l'Impact, Victor Wanyama parvient à soutirer le ballon à Warren Creavalle. Son tir manque toutefois de précision.

16e minute: L'Impact bourdonne en zone de Philadelphie. Un beau jeu se construit, mais Rudy Camacho rate la cible.

10e minute: Amar Sejdic obtient un coup franc. Sa frappe est touchée du bout des doigts par Andre Blake. Le gardien de l'Union se cogne la tête contre le poteau. Il souffre, mais demeure dans le match.

1re minute: L'Union amorce le match en force. Dès les premiers instants de la rencontre, Brenden Aaronson y va d'un tir cadré. Clément Diop réalise l'arrêt.

Match différent

Les deux équipes se sont affrontées le 20 septembre dernier et l’Union l’a emporté 4 à 1.

Mais cette rencontre a été particulière. D’abord, l’Impact a pris les devants dès la 5e minute sur un but de Romell Quioto, mais celui-ci a eu un coup de sang et a été expulsé 10 minutes plus tard.

«Les choses allaient bien même à 10, a tenu à rappeler Thierry Henry en visioconférence samedi midi. On a maîtrisé le jeu jusqu’à la mi-temps et après ç’a été beaucoup plus difficile pour nous.»

Samuel Piette soutient que c’est l’état d’esprit qui a fait la force de l’équipe dans cette rencontre au score qui n’indique pas l’allure réelle du déroulement. «Dans ce match-là, on avait beaucoup d’intensité dans ce qu’on faisait et on l’a un peu retrouvé contre Chicago et Columbus. On a été très solidaires les uns envers les autres pour essayer de garder le score égal le plus longtemps possible.»