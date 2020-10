Près de 50 000 victimes présumées d’agressions sexuelles vont poursuivre les Boy Scouts américains

Près de 50 000 victimes présumées d’agressions sexuelles sont attendues en cour en novembre prochain lors du procès visant l’organisation des Boy Scouts américains.

Depuis la demande de protection contre la faillite demandée en février dernier par le groupe alors qu’il faisait face à des accusations d’abus sexuels, près de 35 000 autres plaintes ont été déposées. Et des milliers d’autres sont attendues avant la date limite du procès, le 16 novembre.

« Les personnes se présentent en grand nombre », a affirmé au New York Post Andrew Van Arsdale, avocat de la firme AVA Law, qui a rejoint la coalition Abused in Scouting pour représenter les victimes présumées.

Pour Jason Amala, avocat, « c’est trois à quatre fois plus de plaintes que les réclamations déposées dans tous les cas de faillites catholiques combinées », rapporte le New York Post.

Par ailleurs, l’association Advocacy group Child USA, qui défend les enfants victimes d’abus sexuels, a sorti la semaine passée un rapport qui appuie ces accusations.

Ainsi, sur plus de 1500 jeunes scouts présumés victimes d’agressions sexuelles, près de 70 % ont rapporté avoir été abusé plusieurs fois, et plus de 50 % de ces abus auraient eu lieu lors de camps scouts.

L’étude a également dévoilé que près de 100 % des victimes présumées interrogées souffrent de conséquences sur le long terme, telles que des problèmes d’alcool et de drogue, des troubles de stress post-traumatique et des problèmes d’intimité.

Pour certaines victimes, plus de 30 ans ont été nécessaires avant de décider de porter plainte contre l’organisation. D’après les propos d’un chercheur de Child USA au New York Post, la plus âgée aurait révélé son agression à 94 ans.

Les Boy Scouts américains, qui affirment que cette étude n’est pas vérifiée, ont déclaré qu’ils « s’engageraient à indemniser les victimes lors de sa restructuration », a révélé le New York Post.

Le groupe a également affirmé avoir banni les échanges individuels entre adultes et scouts depuis 1987, et qu’il effectue une vérification des antécédents criminels depuis 1994.

Les Boy Scouts réclament également la création d’une base de données nationale qui répertorie toutes les organisations à destination des jeunes, afin d’empêcher les agresseurs de passer d’un groupe à un autre.