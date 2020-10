Un changement qui sera le bienvenu

La pandémie de la COVID-19 et le gel du cap salarial ont empêché plusieurs joueurs autonomes de bénéficier d’une hausse de salaire substantielle depuis l’ouverture du marché, vendredi. Cependant, quelques joueurs ont profité de la situation pour accepter des offres moins lucratives, de courte durée, afin de reproduire leurs succès antérieurs et avoir la chance de se faire offrir un nouveau contrat.

C’est le cas de Tyson Barrie, qui a accepté une entente d’une saison des Oilers d’Edmonton lui rapportant 3,75 millions $, soit 1,75 million $ de moins que ce qu’il empochait précédemment.

«De la façon dont l’année s’est déroulée, avec la pandémie et tout le reste, on pourrait dire que c’était un parfait orage afin d’accepter un contrat d’un an, de venir me prouver, de voir comment les choses vont se dérouler. Je suis excité pour la suite», a indiqué le défenseur en conférence de presse avec les médias, samedi.

À sa seule saison à Toronto, Barrie n’a pas été en mesure de répondre aux attentes placées en lui, récoltant 39 points en 70 matchs. Lors de quatre des cinq saisons précédentes, toutes avec l’Avalanche du Colorado, l’athlète de 29 ans a franchi la barre des 50 points à trois occasions. Il en avait inscrit 49 lors d’une des deux campagnes où il n’avait pas atteint ce plateau.

«Jouer à Toronto, c’est difficile, a ajouté Barrie. Les médias sont sévères et les amateurs sont durs à ton endroit. Je suis excité de prouver que je suis encore un bon joueur et que j’ai encore beaucoup à donner. C’est une opportunité parfaite pour moi de le prouver.»

Une blessure qui pourrait rapporter

Les Oilers pourraient être privés des services du défenseur d’Oscar Klefbom, qui pivotait la première unité de l’avantage numérique, s’il décide d’être opéré à une épaule. Barrie pourrait donc avoir du temps de jeu précieux au côté de Connor McDavid et de Leon Draisaitl en pareille situation.

L’organisation albertaine peut d’ailleurs remercier son capitaine, qui a lâché un coup de fil à Barrie pour l’inciter à se joindre aux Oilers.

«[McDavid] m’a contacté il y a deux jours pour me dire qu’il serait excité que je me joigne à eux. Il a été super», de dire Barrie.

Ce dernier espère qu’il sera en mesure d’atteindre de nouveau le plateau des 50 points et il croit avoir une bonne chance de l’atteindre. Une pareille saison lui permettrait sans doute de toucher un plus haut salaire à la prochaine période des joueurs autonomes. Barrie ne s’est d’ailleurs pas dit contre l’idée de demeurer à Edmonton pour plusieurs années.

«Nous avons eu des discussions au sujet de scénarios à plus long terme avec [Ken Holland], mais on ne sait pas à quoi va ressembler la prochaine saison, comment ça va se dérouler, s’il va y avoir des "bulles". Ainsi, je me concentre seulement sur le fait d’arriver en forme pour la prochaine saison et aider l’équipe à gagner.»