Ces joueurs autonomes encore disponibles

Malgré le départ de plusieurs gros canons, il reste encore plusieurs joueurs très intéressants disponibles sur le marché de l’autonomie de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Plus de 72 heures après l’ouverture de la chasse aux joueurs autonomes sans compensation, voici quelques patineurs qui se cherchent toujours un nouveau domicile :

Alex Pietrangelo

Le défenseur était l’un des deux éléments les plus intéressants de la cuvée 2020. L’ancien capitaine des Blues de St. Louis magasine toujours, mais il semblerait bien que les Golden Knights de Vegas soient les premiers en lice pour accueillir Pietrangelo.

Mike Hoffman

Photo d'archives, AFP

Le sort de l’attaquant semblait lié à celui de Taylor Hall. Maintenant que celui-ci a signé avec les Sabres de Buffalo, où atterrira Hoffman? L’équipe qui l’attirera mettra la main sur un buteur n’ayant jamais inscrit moins de 22 buts en une saison depuis qu’il est un joueur régulier de la LNH.

Evgeny Dadonov

Comme Hoffman, Dadonov est un patineur reconnu pour enfiler l’aiguille. Depuis son retour dans le circuit Bettman en 2017-2018, le Russe a amassé 81 buts en 225 rencontres. L’ailier droit pourrait bien être de retour avec les Panthers de la Floride, eux qui lui ont fait une offre avant l’ouverture du marché.

Anthony Duclair

Photo d'archives, AFP

Après avoir connu sa meilleure campagne en carrière avec 23 réussites et 17 aides pour 40 points en 66 rencontres, le Québécois a été largué par les Sénateurs d’Ottawa, car il était trop gourmand. Celui qui se représente lui-même se cherche donc une sixième équipe dans la LNH, et ce, en seulement six ans.

Alex Galchenyuk

Comme dans le cas de Duclair, Galchenyuk est un jeune joueur qui a déjà beaucoup fait ses valises. Après des échecs avec le Canadien de Montréal, les Coyotes de l’Arizona, les Penguins de Pittsburgh et récemment le Wild du Minnesota, l’Américain de 26 ans méritera-t-il une énième chance ou sera-t-il tenté par un exil en Russie?

Sami Vatanen

Obtenu des Devils du New Jersey pour un choix de troisième tour en février dernier, Vatanen n’a pas été en mesure de convaincre les Hurricanes de la Caroline de le garder. Il est possible que sa valeur en ait pris un coup et qu’il n’obtienne pas une offre qui l’attire sur le marché.

Craig Anderson

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’ancien des Sénateurs semble le perdant chez les gardiens disponibles cet automne. Pendant que les autres hommes masqués ont presque tous trouvé preneur, Anderson attend toujours un appel.

Joe Thornton et Zdeno Chara

Photo d'archives, AFP

Les cas des deux vétérans sont assez particuliers, car ils sont disponibles, mais ils devraient logiquement s’entendre uniquement avec les Sharks de San Jose et les Bruins de Boston, respectivement.