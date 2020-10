Cinq choses à savoir sur Tyler Toffoli

L’attaquant Tyler Toffoli a accepté un pacte de quatre saisons avec le Canadien de Montréal lundi. Voici cinq faits intéressants sur sa carrière jusqu’ici.

Champion marqueur

Au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2010, les Kings de Los Angeles ont sélectionné Toffoli en deuxième ronde (47e sélection au total).

À sa troisième campagne avec les 67’s d’Ottawa dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) – sa première comme membre des Kings –, Toffoli a certainement rassuré les dirigeants du club de la Californie dans leur choix en terminant au premier rang des pointeurs du circuit junior avec 108 points. Il a terminé à égalité avec un certain Jason Akeson durant cette saison 2010-2011.

Recrue de l’année

Deux ans plus tard, Toffoli disputait une première saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Monarchs de Manchester. Il a totalisé 28 buts et 51 points en 58 rencontres. Une récolte suffisante pour décrocher le titre de recrue de l’année.

Au bon moment

À sa première saison complète (ou presque) dans la LNH, Toffoli s’est fait un nom en séries éliminatoires. Au premier tour, les Kings ont en effet effacé un retard de 3 à 0 dans une série contre les Sharks de San Jose. Toffoli a inscrit les deux premiers buts gagnants de la remontée, aidant les Kings à remporter une deuxième coupe Stanley en trois ans.

Il en a ajouté avec un but dans une victoire de 3 à 1 lors du match ultime de cette série.

Trente buts

Toffoli a connu sa meilleure saison en 2015-2016, lorsqu’il a touché la cible 31 fois et accumulé 58 points. En carrière, il compte quatre saisons de 20 buts ou plus.

Une fin de saison endiablée

Acquis par les Canucks de Vancouver en retour de deux joueurs et deux choix au repêchage en février dernier, Toffoli a bien fait avant l’interruption de la campagne en raison de la pandémie de COVID-19. Il a en effet totalisé six buts et 10 points en 10 parties.

En séries éliminatoires, il a amassé deux filets et quatre points en sept rencontres.