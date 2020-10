Erik Gustafsson choisit Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat d’une saison et de 3 millions $ au défenseur Erik Gustafsson, lundi.

Gustafsson a été échangé des Blackhawks de Chicago aux Flames de Calgary au mois de février dernier. Il a totalisé six buts et 29 points en 66 parties lors de la campagne 2019-2020.

«Erik est un défenseur mobile et habile en mouvement de rondelle ayant bien produit offensivement, à la fois à forces égales et en avantage numérique, a commenté le directeur général Chuck Fletcher dans un communiqué. Nous croyons qu’Erik nous donnera du temps de jeu important et constitue un bon ajout à notre groupe de jeunes défenseurs.»

Gustafsson a connu sa meilleure année en 2018-2019, avec 17 filets et 60 points en 79 rencontres. Il a également remporté la médaille d’or avec la Suède au Championnat du monde en 2018.