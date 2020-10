Joe Morgan s’éteint

Le membre du Temple de la renommée du baseball Joe Morgan s’est éteint à l’âge de 77 ans.

Le quotidien «USA Today Sports» a rapporté le tout, lundi.

C’est principalement grâce sa patience au bâton que Morgan a connu des succès au cours de sa carrière. Ses 1865 buts sur balles le placent en effet au cinquième rang de l’histoire des ligues majeures dans cette catégorie.

Morgan s’est particulièrement distingué avec les Reds de Cincinnati, remportant notamment le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale en 1975 et 1976.

Le joueur de deuxième but a également porté les couleurs des Astros de Houston, des Giants de San Francisco, des Phillies de Philadelphie et des Athletics d’Oakland lors de son parcours de 22 saisons, entre 1963 et 1984. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,271 et une moyenne de présences sur les sentiers de ,392.

Le monde du baseball majeur est particulièrement éploré depuis quelques mois avec la mort de Whitey Ford, Bob Gibson, Tom Seaver et Lou Brock.