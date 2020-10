La Pennsylvanie sous les projecteurs

Vous le savez depuis longtemps, même si l’avance de Joe Biden sur le plan national est solide, l’élection se jouera dans une poignée d’États. Malgré des scénarios pessimistes, mais pas irréalistes, qui laissent croire que nous pourrions attendre plusieurs jours avant la confirmation des résultats, il n’est pas impossible que nous connaissions l’identité du vainqueur avant la fin de la soirée du 3 novembre.

La marge de manœuvre du président Trump est de plus en plus réduite et il y a quelques États qu’il ne peut tout simplement pas se permettre de perdre. Au nombre de ces États, on retrouve la Pennsylvanie. Joe Biden pourrait échapper cet État et trouver un autre chemin vers la victoire, pas le président sortant.

Pour la première fois de son histoire, la Pennsylvanie permettra à tous les électeurs de voter par la poste s’ils le désirent et on introduira également de nouvelles machines pour ceux qui enregistreront leur vote en présence le soir de l’élection. Vous devinez sans peine qu’une véritable armée d’avocats et de bénévoles surveille le tout de très près.

Le candidat républicain se sait en difficulté et il n’est pas étonnant qu’il se démène autant malgré la maladie. Non seulement est-il en retard au Wisconsin, au Michigan, mais il doit se démener dans des États qui devaient lui être naturellement favorables comme la Floride, la Caroline du Nord, l’Arizona, l’Ohio et même la Georgie.

Comme les stratèges républicains considèrent que c’est en Pennsylvanie qu’il peut encore combler le déficit face à son rival démocrate, on n’hésite pas à y investir de plus grandes sommes en publicité.

Le trésor de guerre de Joe Biden est supérieur à celui de Donald Trump et on ne se contente pas de répondre coup pour coup, il y a des moments où on double la mise puisque si l’État est incontournable pour le milliardaire de New York, une victoire démocrate assurerait pratiquement la victoire de l’ancien vice-président.

À quel point la Pennsylvanie gagne-t-elle en importance pour l’élection 2020? Le site FiveThirtyEight, bien connu des passionnés de politique américaine, évaluait il y a peu à 96% les chances de Biden de devenir président s’il s’impose dans cet État. Pour Donald Trump, les probabilités d’obtenir un second mandat grimpent à 84% s’il répète son exploit de 2016.

Autant pour son importance cruciale sur le résultat final que pour le potentiel de remises en question du résultat, n’oubliez pas de regarder fréquemment le décompte des voix en Pennsylvanie le 3 novembre.