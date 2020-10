Le Bloc exige plus de transparence du gouvernement

Le gouvernement fédéral doit faire preuve de transparence en rendant publique l’évaluation de la proposition d’acquisition de Transat par Air Canada, alors qu’une nouvelle entente presque quatre fois moins élevée que prévu entre les deux compagnies a été annoncée samedi, exhorte le Bloc Québécois.

• À lire aussi: Un rabais de 530 M$ pour Air Canada

« On parle quand même d’un fleuron québécois, d’une entreprise majeure qui a un impact dans la concurrence dans le secteur du transport aérien, alors c’est normal et légitime que le rapport soit dévoilé au public », estime Xavier Barsalou-Duval, porte-parole en matière de transports pour le Bloc Québécois.

En août 2019, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, avait demandé une évaluation de la proposition d’acquisition de Transat par Air Canada, car celle-ci « soulevait les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux ».

Les consultations avaient débuté au mois de novembre et c’est au mois de mai 2020 que le ministre Garneau a finalement reçu le rapport de quelque 600 pages.

En attente

« Ça fait presque six mois que M. Garneau a le rapport en main. Et compte tenu des nouveaux développements, il faut que le rapport soit rendu public pour que les actionnaires puissent prendre une décision en toute connaissance de cause et que ça ne se fasse pas en cachette », explique l’élu.

De son côté, le cabinet du ministre Garneau a indiqué par courriel que « Transports Canada est en attente de la présentation, par les parties, de renseignements supplémentaires répondant aux questions soulevées dans l’évaluation au regard de l’intérêt public avant que le Ministère puisse suivre les prochaines étapes du processus décisionnel ».

Étant donné que les actionnaires de Transat doivent se rencontrer dans quelques semaines pour approuver la nouvelle proposition de vente pour 190 M$, au lieu de 720 M$, il s’impose de sortir publiquement le rapport rapidement, exhorte M. Barsalou-Duval.