Mattias Janmark se joint aux Blackhawks

L’attaquant Mattias Janmark a quitté le Texas pour l’Illinois en acceptant un pacte d’une saison des Blackhawks de Chicago, lundi. Cette entente lui rapportera 2,25 millions $.

Janmark a disputé toutes ses rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Stars de Dallas après avoir été repêché au troisième tour par les Red Wings de Detroit en 2013.

En 2019-2020, il a totalisé six buts et 21 points en 62 parties. Il a ajouté un filet et sept mentions d’aide en 26 matchs éliminatoires au cours du périple des siens jusqu'en finale de la Coupe Stanley.

En carrière, le Suédois a inscrit 46 buts et 109 points en 297 sorties. Il avait raté l’entièreté de la campagne 2016-2017 en raison d’une blessure à un genou.