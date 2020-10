Opération réussie pour Dak Prescott

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott a subi avec succès une opération pour traiter une fracture ouverte et une dislocation de la cheville droite dimanche soir et devrait recevoir son congé de l’hôpital lundi.

Le pivot s’est blessé au troisième quart d’un duel contre les Giants de New York, dimanche. Le personnel médical lui a posé une attelle sur le terrain avant qu’il ne soit transporté dans un centre hospitalier de la région d’Arlington, au Texas.

AFP

«Il est une inspiration pour tous ceux qu'il côtoie, a dit le propriétaire des Cowboys Jerry Jones dans un communiqué. Il a tout notre amour et notre appui. Et nous ne doutons pas qu'il reviendra à sa position dans l’équipe.»

Prescott connaît une année mouvementée. Après des négociations difficiles, il a dû se contenter de l’étiquette de joueur de concession pour la saison, si bien qu'il pourrait devenir joueur autonome au terme de la campagne.

Au mois de septembre, Prescott a également révélé qu’il a souffert de problèmes d’anxiété et de dépression en raison du suicide de son frère au mois d’avril et de la pandémie de la COVID-19.

Prescott connaissait jusqu’ici une excellente saison, lui qui mène actuellement la NFL avec 151 passes captées et 1856 verges. Il a rejoint neuf fois ses coéquipiers dans la zone des buts et subi quatre interceptions en cinq parties. Il a également réussi trois majeurs par la course et capté lui-même un ballon au-delà de la ligne des buts.