Quand un cœur de mère souffre

Je suis la maman de deux enfants, un garçon de six mois et une fille de 5 ans. J’avais avec ma fille une relation fusionnelle avant de tomber enceinte de mon garçon. J’ai tenté au mieux pendant ma grossesse de la préparer à la venue de son frère.

Malheureusement j’ai fait une dépression post-partum et j’ai dû négliger un peu ma fille pour mettre mes énergies sur mon garçon que je nourris encore. Elle ne le prend pas. Heureusement qu’elle va en maternelle le jour, car les crises qu’elle fait quand elle est à la maison sont devenues si insupportables que je ne pourrais en prendre plus.

Mon conjoint trouve que j’exagère avec cette affaire, mais sincèrement, Louise, on dirait que cette enfant cherche à me blesser, et fait tout pour me mettre les nerfs en boule. Ça me décourage et ça m’attriste tellement de la voir faire des colères à tout propos, refuser de manger si ce n’est pas moi qui la nourris, et hurler avant d’aller dormir. Je culpabilise de ne pas pouvoir faire plus pour elle et ça me déprime.

Élise

Ce que vous vivez intérieurement, dites-vous que votre fille le ressent. Peut-être même prend-elle tous ces mauvais moyens, en espérant vous sortir de votre dépression. Comme elle a vécu en symbiose avec vous les cinq premières années de sa vie, ça va lui prendre un moment pour digérer d’avoir perdu l’exclusivité de votre attention.



Au lieu de nier les faits, votre conjoint aurait intérêt à prendre le relais auprès d’elle et à redoubler d’efforts pour pallier votre absence. Une rencontre en pédopsychiatrie pourrait certainement vous aider à trouver d’autres pistes de solution.