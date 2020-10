Tragédie de Wendake: la mère aurait fait plusieurs signalements à la DPJ

La mère des deux garçons morts, dans la nuit de samedi à dimanche à Wendake, près de Québec, aurait fait plusieurs signalements à la DPJ et à la police, selon des amies.

«Aussitôt que j’ai su a la nouvelle, j’ai pensé à quand j’étais avec elle et qu’elle en a fait des signalements et que je l’accompagnais là-dedans. Chaque fois on lui répondait qu’il n’y avait pas assez de preuves concrètes, légales, contre la personne. On comprend que légalement, ça en prend beaucoup, mais ça ne devrait pas se rendre là. Elle en a fait plus qu’un appel à l’aide et ce n’était jamais assez et là on s’est rendu là», raconte l’une d’entre elles rencontrée par TVA Nouvelles.

Plus de détails à venir.