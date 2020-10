CHU de Québec: des blocs opératoires sont délestés

Le CHU de Québec procède à la fermeture de plusieurs salles d’opération de trois centres hospitaliers, afin d'envoyer du personnel de soins infirmiers en renfort vers les unités dédiées au traitement de la COVID-19.

Selon les informations obtenues, les centres hospitaliers touchés par les fermetures de salles sont l’Enfant-Jésus, le CHUL et Saint-François d’Assise.

Le personnel concerné sera assigné à l’unité de traitement des patients atteints de la COVID-19 de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Le CHU de Québec doit l’annoncer en point de presse, ce mardi après-midi, vers 15 h.

Nancy Hogan, présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, indique être au fait de la situation.

«Dans un premier temps, le transfert se faisait sur une base volontaire, mais là, il n’y en a plus de volontaires, laisse-t-elle tomber. Des blocs opératoires sont délestés à l’heure actuelle, afin d’avoir du personnel.»

Elle rappelle qu’un arrêté ministériel en lien avec la pandémie autorise l’employeur à le faire.

«C’est malheureux et particulier, mais il manquait déjà énormément de monde avant le début de la 2e vague, poursuit-elle. On s’assure que les employés aient de l’équipement de protection individuelle et qu’ils aient une formation.»