COVID-19: la croissance exponentielle des cas semble se résorber au Québec

La croissance exponentielle des cas de COVID-19 semble se résorber: le Québec a enregistré mardi une nouvelle baisse des cas pour une 4e journée consécutive, une nouvelle encourageante selon la microbiologiste-infectiologue Cécile Tremblay du CHUM.

• À lire aussi: De nouvelles régions en zone rouge dès vendredi

• À lire aussi: 815 nouveaux cas et cinq décès de plus

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«Je suis encouragée, ça ressemble à un plateau et c’est probablement dû à l’effort que les citoyens font présentement pour limiter leurs rassemblements», explique-t-elle en entrevue avec Pierre Bruneau au TVA Midi.

Elle croit que le véritable impact des mesures sera encore plus visible dans quelques jours.

«Par contre, on a eu la fin de semaine de l’Action de grâce... s’il y a eu des relâchements, on va le voir dans une dizaine de jours», détaille l’experte.

Difficile de savoir si la province a atteint le pic de la deuxième vague, mais une chose est sûre, «on a arrêté la croissance exponentielle des cas, ce qui est très positif et tout à l’honneur des citoyens et de la population qui fait son effort de guerre, on sait que c’est difficile», conclut-elle.

En point de presse mardi après-midi, le premier ministre dit vouloir rester prudent face à ces baisses des cas constatée au cours des derniers jours.