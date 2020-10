Drame de Wendake: Sept-Îles est aussi «ébranlée»

La ville de Sept-Îles, d'où est originaire l'accusé dans le double meurtre tragique de deux enfants à Wendake, est elle aussi sous le choc du drame qui continue de secouer le Québec.

«C’est certain que ça ébranle (...) C’est une grande tristesse pour la communauté», indique Réjean Porlier, maire de Sept-Îles.

En plus de Michaël Chicoine, accusé des meurtres au deuxième degré des deux jeunes frères, une autre personne, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication et qui peut être aussi considérée comme une victime, est également originaire de Sept-Îles.

«C’est le genre de chose qui fait prendre un grand respire à tout le monde. On se demande si en tant que société on ne détecte pas les signaux qui sont envoyés. J’ai hâte de voir ce volet à la suite des enquêtes. Si c’était su et connu, est-ce qu’on réagit proactivement?», se questionne le maire.

À cet effet, le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’a pas voulu commenter «pour des raisons de confidentialité du dossier» les affirmations voulant que les deux enfants décédés avaient fait l’objet de signalements à la DPJ.

Enquête de la CDPDJ

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a fait savoir mardi qu’elle enquêtera sur le drame. Elle l’avait fait aussi en mai 2019 à la suite de la mort d’un enfant à Granby qui avait également fait l’objet de signalements à la DPJ.

«Selon la loi sur la protection de la jeunesse, nous pouvons faire enquête à la suite d’une demande citoyenne ou de notre propre initiative, comme dans ce cas-ci», a expliqué Meissoon Azzaria, coordonnatrice aux communications de la CDPDJ.

«Nous avons ouvert 360 dossiers d’enquête l’an dernier. Évidemment, ce ne sont pas toujours des situations aussi dramatiques. Lorsqu’il y a eu un signalement à la DPJ, nous pouvons faire enquête pour vérifier comment s’est faite l’intervention de la DPJ. Notre action s’applique aux enfants dont la situation a déjà été signalée à la DPJ. Nous intervenons si on pense que les droits de l’enfant n’ont pas été respectés», ajoute-t-elle.

La CDPDJ précise dans son communiqué que «si elle a raison de croire que les droits des enfants ont été lésés, elle fera des recommandations à la DPJ du CIUSS de la Capitale-Nationale et à toute autre instance concernée, selon les constats.»

Coopération

«Le CIUSSS de la Capitale-Nationale assure son entière collaboration à la CDPDJ dans son enquête. Nous agirons en toute transparence et nous transmettrons à la Commission toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de faire la lumière sur cette situation tragique, qui nous bouleverse tous. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches des victimes», a assuré l’organisation.

Une autre enquête a été déclenchée quelques heures plus tard sur la DPJ de la Capitale-Nationale par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant.