Encore des désinfectants rappelés

Santé Canada a annoncé encore une fois mardi un rappel de désinfectants pour les mains contenant de l’éthanol qui comportent des risques pour la santé.

C’est le cas des gels Last Best Brewing and Distilling de la compagnie du même nom et Nomad de l’entreprise Rocky Mountain Soap Company qui contiennent de l’éthanol de qualité technique qui n’est pas autorisé. Ce type d'éthanol n’est pas approprié pour le lavage de mains. Ces produits ne contenaient pas non plus les énoncés de risque sur leurs étiquettes.

De plus, le gel et le vaporisateur Prairie Potions Purify, ainsi que le gel d’alcool Sanix en format de 250 ml et 4l ont aussi été épinglés, car ils contiennent un «ingrédient inacceptable, le méthanol», a fait savoir Santé Canada par communiqué.