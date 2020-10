Photo courtoisie

L’équipe de FLB solutions alimentaires continue d’offrir son soutien aux restaurateurs de la région tout en faisant plaisir à ses clients. L’entreprise de Beauport a lancé récemment la promotion « 28 jours Gagnant gagnant pour nos restaurants » où les familles, qui font leur épicerie en utilisant son nouveau service d’épicerie en ligne, courent la chance de gagner une carte cadeau dans l’un des restaurants de la région. Chaque semaine, les clients peuvent participer au tirage de l’une des cartes cadeaux de 100 $ en faisant livrer leur épicerie en ligne via le https://promo.flbsolutions.com/commander. Sur la photo, Philippe Vennes, président de FLB solutions alimentaires, aux côtés de Kim Sgobba, chef du restaurant Viva Sgobba, et son équipe.

Nouveaux membres

Photo courtoisie

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec me souligne l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d’administration qui en compte 20. Il s’agit, sur les photos, de Nathaly Labbé, qui compte plus de 23 ans d’expérience auprès de firmes internationales et œuvrant en services-conseils aux entreprises, et fondatrice de 3P Finance (Planification\Projection\Performance) en mars 2020, et René Roy, Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires et de la Society of Actuaries depuis 1997 et vice-président de Trinome Conseils - LDP Inc depuis 2006.

Centre Durocher

Photo courtoisie

Dans le contexte actuel, avec les conditions particulières engendrées par la pandémie de la COVID-19, le Centre Durocher se réinvente et présentera son 46e cocktail-bénéfice, en édition virtuelle, le mercredi 4 novembre, dès 18 h. Cet événement, sous la présidence d’honneur d’Alain Lemieux (photo), président de Revenco, est au profit des enfants de la basse-ville de Québec. Une boîte-découverte du quartier Saint-Sauveur, une prestation musicale de Dominic Pelletier, chanteur du groupe rock francophone Caravane, ainsi qu’un encan interactif seront au rendez-vous. Véritable milieu de vie, depuis 1950, le Centre Durocher vient en aide aux enfants et aux personnes moins favorisées de la basse-ville de Québec. Renseignements : au www.centredurocher.org/cocktail.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nana Mouskouri (photo) chanteuse grecque, 86 ans... Mario Lirette, animateur et comédien québécois, 69 ans... Ian James Thorpe, nageur australien, surnommé La Torpille, 38 ans... Marc-André Bergeron, directeur, développement des joueurs des Cats de Shawinigan, 40 ans... Éric Coulombe, le plus jeune des 3 frères (Alex Coulombe ltée), 55 ans... Châtelaine, chanteuse québécoise, 67 ans... Paul Simon, membre de Simon & Garfunkel, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 octobre 2018. Jean Bienvenue (photo), 90 ans, ancien ministre libéral qui a notamment servi comme ministre de l’Immigration, puis de l’Éducation sous Robert Bourassa durant les années 1970... 2017. William Lombardy, 79 ans, grand maître américain du jeu d’échecs... 2016. Jean Crête, 84 ans, père du commentateur sportif Alain Crête (RDS)... 2016. Jim Prentice, 60 ans, ancien premier ministre de l’Alberta... 2014. Elizabeth Norment, 61 ans, actrice américaine (House of Cards)... 2010. Gérard Berliner, 54 ans, compositeur, chanteur et acteur français... 2009. Al Martino, 82 ans, crooner américain... 2008. Alexei Cherepanov, 19 ans, le choix de premier tour des Rangers de New York en juin 2007... 2008. Guillaume Depardieu, 37 ans, acteur français, fils de Gérard Depardieu... 2005. Myra Cree, 68 ans, journaliste et animatrice à Radio-Canada (Téléjournal)... 1974. Ed Sullivan, 72 ans, légende de la télévision américaine... 1974.