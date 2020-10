La Caisse achète 73 centrales solaires en Espagne

La Caisse de dépôt et placement du Québec a mis la main sur un portefeuille de 73 centrales solaires en Espagne appartenant à Q-Energy.

Ces installations produisent plus de 355 000 MWh d’électricité par année, ce qui répond aux besoins d’environ 115 000 ménages.

«Avec cette transaction, nous jetons les bases de notre plateforme d'énergies renouvelables en Espagne, ce qui nous permettra d'accroître progressivement notre présence dans cet important marché et d'atteindre les cibles de réduction de l'intensité carbone de la Caisse», a affirmé Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse par communiqué.

«Ce premier placement privé en infrastructures en Espagne est une étape importante du déploiement de la stratégie de long terme de la Caisse en Europe en matière d'infrastructures», a-t-il ajouté.

Q-Energy continuera d'assurer la gestion des centrales solaires pour la Caisse. Ceci comprend l'exploitation, la surveillance et l'entretien des 73 installations. Q-Energy gère plus de 150 actifs d'énergies renouvelables en Espagne, en Italie et en Allemagne, qui fournissent plus de 1 300 MW d'électricité.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.