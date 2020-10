Les drames de Lara Fabian

Lara Fabian a fait une fausse couche en 2017, alors qu’elle avait 47 ans. La chanteuse raconte ce drame dans Lara, un documentaire fascinant dans lequel elle s’ouvre sur plusieurs sujets sensibles, dont Céline Dion.

Attendu sur Club illico jeudi, ce film produit par Déferlantes (La Voix, La vraie nature) brosse un portrait révélateur de l’artiste belgo-québécoise pendant qu’elle poursuit une tournée mondiale pour souligner son 50e anniversaire.

Pendant près d’une heure et demie, Lara Fabian se livre comme jamais auparavant, en entrevue avec Jean-Philippe Dion, de même qu’en laissant la caméra du réalisateur Jean-François Fontaine la suivre partout autour du monde.

L’un des segments les plus prenants du documentaire a d’ailleurs été capté en Sicile, alors qu’elle visitait sa famille. Soutenue par Gabriel Di Giorgio, son conjoint des 8 dernières années, elle raconte sa douloureuse journée du 22 mars 2017, alors qu’elle participait aux commémorations des attentats de Bruxelles, survenus 12 mois plus tôt. En l’espace de quelques heures, deux nouvelles sont venues chambouler son univers : elle a appris qu’elle était enceinte... d’un enfant non viable.

«Mon bébé n’avait pas de cœur, explique la chanteuse en refoulant ses larmes derrière ses lunettes fumées. C’est une anomalie très étrange.»

Rêve américain court-circuité

Producteur exécutif de Lara, Jean-Philippe Dion n’hésite pas à poser «les vraies questions» à son interlocutrice, même quand elles concernent des périodes plus douloureuses, comme sa conquête du marché américain, qui s’est terminée abruptement au début des années 2000.

Les raisons sont multiples, mais en lisant entre les lignes, on comprend qu’en coulisses, le clan Céline Dion, qui était également sous contrat avec Sony Music, n’est pas resté tranquille dans son coin. Pour éviter que Lara Fabian vienne jouer dans ses plates-bandes, l’équipe derrière cette dernière a joué dur, très dur. Résultat : du jour au lendemain, Lara Fabian a été parachutée vers une autre maison de disque, entourée de personnes avec lesquelles elle n’avait jamais travaillé. On lui avait coupé l’herbe sous le pied.

En vidéoconférence mardi après-midi pour parler du documentaire, la principale intéressée n’a pas paru amère en évoquant cette période difficile durant laquelle son rêve américain s’est effondré devant ses yeux. Ce sont «les règles du jeu», a-t-elle philosophé.

Plus encore, elle remercie aujourd’hui le ciel d’avoir été éjectée d’un milieu qui l’obligeait à perdre du poids et changer d’image pour respecter un format.

«Je ne sais pas comment je serais passée à travers ce tordeur. Et c’est tout un tordeur», a-t-elle déclaré.

Le documentaire Lara a été vendu en Belgique. Il pourrait également être présenté en France. Des pourparlers sont en cours, a signalé Jean-Philippe Dion.