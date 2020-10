Les éliminatoires de la NFL dans les bulles?

La NFL examine la possibilité de tenir des matchs éliminatoires dans quelques bulles et les villes de Los Angeles et de Dallas seraient parmi les lieux envisagés.

Selon le site The Athletic, la ligue continue d’analyser ses options. Celle-ci pourrait ainsi organiser ses matchs d’après-saison dans des bulles à partir de la ronde des duels de division, soit le deuxième tour. Pour des raisons logistiques, la NFL a écarté l’idée de procéder ainsi pendant le calendrier régulier.

Le domicile des Cowboys, l’AT&T Stadium, tout comme celui des Chargers et des Rams, le SoFi Stadium, auraient attiré l’attention des dirigeants du circuit Goodell à cause des hôtels situés à proximité et du climat plus chaud de leur région respective. Cependant, l’Association des joueurs devra approuver ce plan s’il est réellement mis de l’avant par la NFL.

Cette dernière voudrait s’inspirer du baseball majeur, qui a amorcé sa phase éliminatoire avec des matchs présentés dans les stades des clubs mieux classés. Toutefois, depuis les séries de division, les rencontres se déroulent dans des lieux neutres, soit San Diego et Los Angeles pour la Ligue américaine, ainsi que Houston et Arlington pour la Ligue nationale. La Série mondiale est prévue au stade des Rangers du Texas, le Globe Life Field.