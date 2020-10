Les Sénateurs ont beau jeu

Pendant que de nombreuses équipes, dont le Canadien de Montréal, peinent à respecter le plafond salarial, les Sénateurs d’Ottawa se retrouvent sous le plancher. Pour le moins qu’on puisse dire, la formation de la capitale nationale a désormais beau jeu.

Le directeur général Pierre Dorion sera forcément sollicité par les organisations souhaitant se départir d’un haut salarié.

Par exemple, le Canadien pourrait très bien lui passer un coup de fil dans le but de lui offrir les services de Paul Byron et son salaire de 3,4 millions $ par saison. Or, Dorion a plutôt le loisir de s’en tenir à son plan de reconstruction.

«On veut s'assurer de suivre notre plan, de ne pas prendre de raccourci et de ne pas sauter d'étape pour rien, de façon à s'assurer d'avoir du succès à long terme», a affirmé Dorion.

C’était son discours avant le dernier repêchage et il en est de même depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 9 octobre.

«En même temps, il faut s'assurer qu'au moment où nos plus jeunes joueurs vont se retrouver dans la formation, qu'ils soient bien entourés grâce à la présence de joueurs qu'on aura obtenus par voie de transaction ou à l'aide du marché des joueurs autonomes», avait par ailleurs ajouté Dorion, tel que cité sur le site web des Sénateurs.

La formation ottavienne n’a eu qu’à offrir un choix de cinquième tour au repêchage de 2021 pour obtenir les services du défenseur Erik Gudbranson aux Ducks d’Anaheim. D’autres transactions semblables sont maintenant à prévoir.

En position favorable

Outre le Canadien et les Ducks, les Coyotes de l’Arizona, les Blues de St. Louis, les Golden Knights de Vegas et les Capitals de Washington dépassent tous le plafond salarial de 81,5 millions $.

Les Sénateurs sont en position favorable pour compléter des échanges ou accueillir, à moindre coût, un joueur autonome sans compensation n’ayant pas encore trouvé preneur. Si seulement l’occasion se présente.

D’ici là, Ottawa parviendra sous peu à atteindre le plancher salarial puisque les attaquants Chris Tierney et Connor Brown, tous deux joueurs autonomes avec compensation, ont notamment droit à l’arbitrage.