Nagorny Karabakh: Pompeo appelle Arménie et Azerbaïdjan à appliquer un cessez-le-feu

WASHINGTON | Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé mardi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à appliquer au Nagorny Karabakh un cessez-le-feu conclu, mais non respecté.

«Les États-Unis appellent l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter leur engagement d’un cessez-le-feu tel que conclu et à cesser de cibler des zones peuplées de civils», a tweeté M. Pompeo, tandis que d’intenses combats opposaient forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise.

