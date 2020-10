Neuf balados sur la crise d’Octobre

Les 50 ans de la crise d’Octobre se déclinent de toutes sortes de façons. Sébastien Ricard et Brigitte Haentjens ajoutent leur parole et proposent le balado Pour en finir avec octobre ? qui revient sur les fondements de cet événement marquant de l’histoire du Québec.

Cette série de huit épisodes est constituée de témoignages de ceux qui l’ont vécu, présentés par l’entremise des voix de Marc Beaupré, Marc Béland, Sylvie Drapeau, Brigitte Haentjens, Jacques Leblanc, Robert Lepage, Pierre-Laval Pineault, Mani Soleymanlou, Leila Thibeault-Louchem et des étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Sébastien Ricard fait la narration.

« J’ai recueilli plusieurs textes et témoignages de gens qui ont vécu de près ou de loin ces événements, l’occupation militaire et qui racontent leurs souvenirs et l’impact que la crise d’Octobre a eu sur leur vie. C’est une parole qui n’est pas connue et qui mérite d’être entendue », a relaté Sébastien Ricard, qui est venu au monde deux ans après ces événements.

Huit épisodes

Le balado de huit épisodes sera diffusé à partir du 16 octobre, à raison d’un épisode par jour, sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, La fabrique culturelle et Scène nationale du son.

L’épilogue sera diffusé le 24 octobre lors d’une émission de radio enregistrée en direct au Diamant et qui sera diffusée sur les ondes de stations de radio communautaire. On retrouvera Robert Lepage, les étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Québec et son directeur, Jacques Leblanc.