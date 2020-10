Qu’est-ce qui ne va pas avec moi?

J’ai 45 ans. Après des études universitaires, je me suis taillé une place enviable sur le marché du travail. J’ai mon appartement, je fais de beaux voyages et j’ai une voiture qui fait l’envie de plusieurs. Mais là s’arrête l’étalage de mes réussites, car parvenue presque au milieu de ma vie, je sens l’urgence de réagir.

Comme vous vous en doutez par la description qui précède, je ne suis pas du genre à chercher un homme pour me faire vivre. Je ressens juste le besoin d’aimer et d’être aimée, tout en avouant que mes relations amoureuses n’ont jamais été à la hauteur de mes espoirs. Je n’ai jamais réussi à parier sur un cheval gagnant et je me retrouve, à mon âge, dans la situation de celle qui cherche un cœur à prendre, alors que je devrais être en train d’élever une famille.

Vite, les gars me trouvent difficile à comprendre avec mes hésitations sur « avoir ou pas des enfants », « fonder ou pas une famille ». Et ce n’est pas faute de ne pas en avoir discuté, c’est faute de ne pas avoir su prendre une décision claire, selon eux. Mais comment prendre une décision claire quand on ignore si on va remplir la tâche ?

Après quelques thérapies, il semblerait que je fasse partie de ces femmes qui aiment trop, mais qui aiment mal. De ces femmes qui ont tellement besoin qu’on s’occupe d’elles, qu’elles n’ont plus une minute pour s’occuper des autres. J’ai toujours eu du mal à y croire, vu que je suis indépendante sur tous les autres plans. Mais la somme des thérapies faites à ce jour, tend à me le confirmer. Comment faire pour me sortir de ce cercle vicieux et trouver le bon gars pour moi ?

Anonyme

Avant de chercher un autre gars pour remplir le rôle, avez-vous songé à analyser sérieusement ce travers qui vous mène toujours au même mauvais résultat ? Un travers qui nuit à notre épanouissement a une source qu’il faut trouver, pour ensuite l’éradiquer afin d’obtenir un résultat différent. Quand vous serez en phase avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous chercherez à la bonne place et trouverez le bon candidat.