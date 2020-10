Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 14 octobre:

«Grandes personnes»

Réunis dans un chalet après le décès de leur ancien entraîneur de basketball, cinq amis d’école sont prêts pour de nouvelles et folles aventures. Cette fois, par contre, leurs femmes et enfants les auront à l’oeil. Comédie mettant entre autres en vedette Adam Sandler et Chris Rock.

Mercredi, 13 h, Canal Vie.

«Coroner»

Début de la deuxième saison de la série criminelle portée par la Canadienne Serinda Swan. La coroner Jenny Cooper en aura plein les bras avec un incendie qui a ravagé un immeuble où vivaient des personnes à faible revenu. Pour commencer son enquête, elle s’entretiendra avec une femme qui n’a plus rien.

Mercredi, 18 h, addikTV.

«Pas plus bêtes que nous»

Tout est une question de lettres pour Jérémie Larouche. En plus de tenter de nommer un animal commençant par chacune des composantes de l’alphabet, l’animateur donne des mots qui rapportent gros au Scrabble et se transforme en professeur Brun pour un cours d’histoire unique.

Mercredi, 18 h 30, Unis TV.

«Autiste, maintenant majeur»

Nathalie a 58 ans, mais vit avec sa mère - aujourd’hui âgée de 89 ans - depuis toujours. De son côté, à 22 ans, Elie volera bientôt de ses propres ailes. Aussi, on suit Eliott à son cours d’art plastique, ainsi que Charles et Sophie à une réunion pour leur fondation.

Mercredi, 19 h, MOI ET CIE.

«Voleurs d’identité»

Documentaire qui démontre que la fraude en matière de données personnelles est de plus en plus répandue. Non seulement les criminels ont trouvé un moyen de faire beaucoup d’argent en les vendant, mais leurs gestes, même s’ils sont répréhensibles et dommageables, ne sont pas souvent punis.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Monsieur Météo»

Comédie dramatique pour laquelle Nicolas Cage est David Spritz, un présentateur météo qui va quitter Chicago afin de se rendre travailler à New York. Avant son départ, il veut tenter de régler les choses avec son ex-femme, dont il vient tout juste de divorcer, et leurs enfants.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Les beaux malaises»

L’heure est venue pour Martin de se rendre chez le médecin et de subir un examen de la prostate. Alors qu’il s’attendait à un toucher rectal de routine, on lui demande plutôt de consulter un urologue. C’est le début de l’angoisse pour Martin et personne ne peut venir à bout de ses grandes craintes.

Mercredi, 21 h 30, TVA.