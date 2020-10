FOURNIER, Donat



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Donat Fournier, époux de feu Thérèse Fournier. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 10h15,L'inhumation du corps aura lieu au cimetière paroissial de Sainte-Claire.Il laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Monique Ouellet), Marielle (Raymond Côté), Louisette (Irené Parent), Gisèle (Serge Morin), Hervé (Jacqueline Pelchat), Victor (Chrystyane Vincent), Mario (Danielle Vachon) Céline (Roger Grenier) et Julie (Claude Audet). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et amis(es). Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à la Résidence Le Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour les bons soins prodigués à notre père. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :